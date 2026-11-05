¿Quién es Armando León, el delantero mexicano sensación y que fue la sorpresa de Rafa Márquez en el Tricolor?

El mexicano Armando León está dando mucho de qué hablar en el futbol de Europa debido a sus grandes actuaciones en la actual temporada en el futbol de Croacia. El ariete azteca está siendo una pieza clave de su equipo, el Osijek, en la campaña para buscar todos los títulos posibles en el viejo continente.

Tras un excelente inició de campaña en Croacia, Armando León recibió su primer llamado a la Selección Mexicana mayor y ahora es decisión de Rafa Márquez si podrá realizar su debut en los partidos de la Concacaf Nations League ante Jamaica en la próxima fecha FIFA.

Como en todo Monterrey, con entrega y pasión por delante. 💪🏼



Incondicionales, presentamos la convocatoria para los partidos ante Jamaica. 🇲🇽🆚🇯🇲



Recuerden que tenemos una cita el 14 y 17 de noviembre. 🏟️#SomosRegios 🤠 pic.twitter.com/xlwDCf95Y1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

Conoce a fondo a Armando León, la sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez

El nombre completo del delantero mexicano es Armando León Reséndez. Nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California. Su estatura no es la regular para un jugador nacional, pues mide 1.89 metros, lo que le ayuda a ser una referencia en el área en jugadas aéreas.

Comenzó su carrera en la cantera del Pachuca y después pasó al León, donde debutó en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. En su estreno anotó un gol ante FC Juárez en un triunfo de La Fiera por 4-1.

No tuvo muchas oportunidades en Primera División y buscó mejor suerte en los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión MX y posteriormente se dio el paso al futbol extranjero.

En 2024 fichó con el FC Ranger’s de Andorra, en donde disputó 43 goles en 56 partidos y ayudó al equipo a ascender a la Primera División. En julio de este año logró su pase al NK Osijek, donde está mostrando su mejor nivel dentro del terreno de juego.

El delantero mexicano Armando León en un partido en Europa ı Foto: Instagram de Armando León

El desempeño de León en Croacia

Armando León es uno de los tantos mexicanos que juegan en Europa y que se abre paso en la élite. Su carrera no ha sido sencilla, ya que antes estuvo en el FC Ranger’s de la Liga de Andorra, donde jugó la temporada pasada y fue de los destacados del equipo, lo que le ganó su fichaje a una mejor liga.

Armando León se ha ganado un lugar en el once titular en su equipo en Croacia. Desde su llegada al NK Osijek lleva seis tantos en la liga nacional y una asistencia. Su club se encuentra entre los primeros puestos en busca del título que los lleve al torneo de clasificación para la Champions League.

DCO