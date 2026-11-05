Liga MX: Estos son los equipos calificados AL MOMENTO a la Liguilla del Apertura 2026

La Liga MX poco a poco conoce a sus clasificados a la Liguilla.

El Apertura 2026 está a dos jornadas de llegar a su fin y poco a poco se van conociendo a los equipos que disputarán la Liguilla del futbol mexicano. Aunque este semestre ningún equipo ha podido mantener la regularidad en el torneo, varias instituciones lucen favoritas para llegar a la final de la Liga MX.

Tres de los cuatro grandes del balompié azteca ya aseguraron su lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano, América sigue siendo líder de la competencia, pero Cruz Azul y Chivas tienen los mismos puntos que los azulcremas y buscan quitarle el primer puesto al equipo de Guillermo Almada de cara a la Liguilla.

Este es un llamado para todos los Americanistas📢:



Su equipo está oficialmente clasificado a la Fase Final del torneo.



¡Ahí nos vemos, @ClubAmerica! 🦅#AP26 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/xWkYKaharo — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 2, 2026

Equipos calificados AL MOMENTO a la Liguilla del Apertura 2026

El Cruz Azul tuvo una buena campaña regular y tendrá la oportunidad de pelear por el bicampeonato de la Liga MX, aunque no tendrá un camino fácil, ya que otros dos grandes del balompié mexicano también amarraron su lugar en la Fiesta Grande.

Equipos calificados a Liguilla

América - 29 puntos

Chivas - 29 puntos

Cruz Azul - 29 puntos

Águilas, rojiblancos y cementeros ya no pueden quedarse fuera de la Liguilla aunque pierdan sus próximos dos encuentros en el torneo local, lo que si es que dos descalabros al hilo podrían quitarlos de los primeros puestos de la tabla general y el liderato sigue en juego entre los tres grandes del futbol mexicano.

Chivahermanos, les tengo una noticia 📰:@Chivas, bienvenido a la Fase Final del Apertura 2026. 🤝



¡Vayan preparando su agenda!#AP26 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/MRBVegDGkp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 2, 2026

¿Cuándo arranca la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX?

Estamos a dos jornadas de conocer a los ocho invitados a la Liguilla del futbol mexicano y quitar el play-in fue una de las mejores decisiones que tuvo la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ya que sin ascenso y descenso, pelear por un lugar en la Fiesta Grande le pone más sazón a la campaña.

Después de la última jornada, los cuartos de final del futbol mexicano arrancan el 25 y 26 de noviembre con los partidos de ida, mientras que los de vuelta serán el 28 y 29 del mismo mes.

Las semifinales están programadas para el 2 y 3 de diciembre los encuentros de ida y para conocer a los dos finalistas se disputarán los juegos de vuelta el 5 y 6 del mismo mes. La final, podría ser el 10 y 13 de diciembre o el 24 y 27 del último mes del año, las segunda opción solo se daría si el Toluca llega al partido por el título.

DCO