Se viene la primera gran prueba de Rafa Márquez al frente del Tricolor y días antes de iniciar la concentración, el entrenador mexicano presentó su convocatoria de 28 jugadores para afrontar los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante su similar de Jamaica.

Uno de los nombres que sorprendió en este listado fue el de Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien está viviendo un gran momento con el Monterrey y después de un largo tiempo volverá a vestir la camiseta del Tricolor para representar a su país en un torneo regional en busca de avanzar a la Final Four y amarrar un puesto en el equipo de Rafa Márquez.

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

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¿Cuándo fue la última vez que Jesús ‘Tecatito’ Corona fue convocado con la Selección Mexicana?

Jesús Corona era uno de los mejores jugadores que militaban en Europa hace unos años y que era un constante en las convocatorias de la Selección Mexicana, pero el mediocampista mexicano se quedó fuera de la Copa del Mundo de 2022 y de 2026.

La última vez que el ‘Tecatito’ fue llamado con el Tricolor fue en junio de 2026 cuando disputó los partidos amistosos ante Uruguay y Ecuador, los cuáles funcionaron para que el cuadro nacional se preparara para el Mundial de Qatar 2022, aunque tiempo después se quedó fuera de la lista final del ‘Tata’ Martino.

Después de cuatro años y dos ausencias en dos Mundiales de forma consecutiva, Rafa Márquez vuelve a confiar en el jugador mexicano que actualmente milita en el Monterrey y que recuperó el nivel que alguna vez mostró en su paso por el viejo continente con clubes como el Porto o el Sevilla.

'Tecatito' Corona ı Foto: larazondemexico

¿Cuándo serán los dos compromisos de la Selección Mexicana en la Nations League?

La Selección Mexicana no ha podido ganar desde que Rafael Márquez tomó las riendas del equipo tras la Copa del Mundo del 2026. Sin embargo, el entrenador michoacano lleva récord negativo en sus primeros cuatro juegos con dos empates y dos derrotas.

La siguiente oportunidad para que el Tricolor gane con el Káiser al frente será el próximo 14 de noviembre cuando enfrenten a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El cotejo de vuelta está programado para el 17 de noviembre, compromiso que se disputará en la cancha del Estadio BBVA para conocer a la selección que consiga el pase al Final Four del torneo internacional.

DCO