Entre Gilberto Mora y Alexis Vega; ¿quién será el 10 de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana tiene regresos notables en su convocatoria para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y uno de los focos centrales antes de que ruede el balón es saber si Gilberto Mora conservará la camiseta ‘10′ o será para Alexis Vega. Por el momento no hay nada seguro.

La Fecha FIFA pasada Rafael Márquez dejó fuera del equipo a Alexis Vega, quien tras hacer un berrinche y amenazar con que se retiraría del Tricolor se ganó su llamado otra vez. Sin Vega, la dorsal ‘10′ fue para Gilberto Mora, quien en uno de esos juegos marcó su primer gol con la selección mayor.

En el inicio de la concentración no se sabe si Mora tendrá continuidad con la ‘10′ o si Vega tendrá de regreso su número. El delantero del Toluca ha portado esta camiseta con la Selección Mexicana antes del atacante de los Xolos. De hecho fue Vega el ‘10′ de México en la Copa del Mundo Qatar 2022 y Norteamérica 2026, en donde Morita usó la ‘19′.

La decisión final sobre los números que utilizarán los jugadores queda en el cuerpo técnico al mando de Rafael Márquez, pero no sería hasta una de las primeras prácticas en Jamaica en donde se pueda ver a los jugadores con los dorsales que estarán ocupando.

Por el momento la Selección Mexicana se encuentra concentrada en Mayakoba, Quintana Roo, en donde entrenan para adaptarse un poco a las condiciones climáticas que se encontrarán en Kignston, en donde disputan la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

¿Cuándo juega México ante Jamaica?

México tiene dos partidos en la última Fecha FIFA del año el 14 y 17 de diciembre. Su rival es Jamaica en la ronda de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en donde buscarán amarrar el boleto para el Final Four.

El primer duelo es en Jamaica, como visitantes, el 14 de noviembre. Un total de 28 jugadores fueron llamados por Rafael Márquez para disputar la ronda de eliminación, que cierra el 17 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, en la casa de los Rayados, donde el Tricolor será local.

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