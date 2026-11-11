Conoce Kingston, la ciudad donde la Selección Mexicana enfrenta a Jamaica; ubicación y datos interesantes

México se mide a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League.

La Selección Mexicana tiene su primer gran reto desde que Rafa Márquez llegó al banquillo del Tricolor, los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El conjunto nacional realizará en los próximos días su viaje a Kingston, Jamaica, donde disputará el partido de ida del certamen internacional.

Kingston es la capital de Jamaica, la isla ubicada en el caribe, razón por la que la Selección Mexicana se concentró en la Riviera Maya para prepararse de cara al encuentro y desde Cancún viajar a Kingston, un viaje que dura de 1 hora y 55 minutos a 2 horas y 15 minutos.

¡Reflejos, concentración y pasión por defender nuestros colores! 🧤



Detrás de cada atajada hay horas de trabajo, disciplina y entrega. Nuestros guardametas afinan cada detalle bajo los tres postes. 💚



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Conoce donde se ubica Kingston, idioma y datos interesantes

Kingston en la capital de Jamaica y la ciudad más grande del país caribeño. Esta situada en la costa sureste de la isla y al ser la capital es el centro cultural, financiera y político del país donde nacieron los Reggae Boyz

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Kingston nació después de un terrible terremoto que sacudió a Jamaica, el nombre se le dio en julio de 1692. Lamentablemente en 1907 otra catástrofe natural volvió a sucumbir la capital y comenzó la reconstrucción moderna en el siglo XX.

El idioma que se habla en Jamaica es el inglés, que se utiliza en la mayor parte del país, aunque también se escucha a la población hablar patois jamaiquino, que es un criollo de base léxica inglesa.

La Selección Mexicana en un entrenamiento de la Fecha FIFA ı Foto: Especial

Estos son los principales atractivos de Kingston

Al igual que la Ciudad de México, Kingston tiene varios puntos de interés que puedes visitar si llegas a viajar a la capital de Jamaica, uno de ellos el Museo de Bob Marley que está en Hope Road.

La Devon House es una elegante mansión de arquitectura georgiana jamaiquina que fue construida en 1881 por el primer millonario negro George Stiebel y que hoy en día se puede visitar para presenciar sus jardines en muy buen estado.

Otro de los lugares llamativos es Port Royal, que está situado en la entrada de la bahía de Kingston y que conserva ruinas históricas del pasado bucanero que tuvo esta ciudad antes de ser reconstruida.

DCO