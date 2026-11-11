Jorge Octavio Martínez se cuelga bronce en taekwondo en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El taekwondoín mexicano Jorge Octavio Martínez se quedó con la medalla de bronce en la división de -73 kilogramos, de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al caer en semifinales ante el jordano Ahmad Aldahamsheh, que en la final se llevó la presea de oro.

A un paso de la final, Octavio Martínez firmó una destacada actuación en la justa olímpica y aportó para la delegación nacional la tercera presea de bronce en la jornada y la novena en la historia de esta disciplina en las diferentes ediciones de los juegos olímpicos de la juventud.

¡BRONCE HISTÓRICO! 🥋



Jorge Martínez gana el 3er lugar🥉en el taekwondo categoría -73 kg, de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026



👉 Es la 1ra vez que 🇲🇽 suma más de 2 medallas en el taekwondo de esta justa



👉🇲🇽 llega a 13 preseas y supera récord numérico de BA 2018 pic.twitter.com/T3iC8ebtzI — CONADE (@conadeoficial) November 11, 2026

En declaraciones al Comité Olímpico Mexicano, el seleccionado nacional reconoció el alto nivel de competencia: “me sentí fuerte, estamos al par de nivel, solo que me empecé a desconcentrar mucho. Y pues sí, hay que seguir trabajando. Fue un combate muy duro, estuve bien, inicié en cuartos de final”.

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Con el deseo de clasificar en el futuro a unos Juegos Olímpicos de mayores agregó: “me hubiera gustado seguir avanzando hacia la final, pero hay que seguir mejorando para lograrlo algún día. Por una parte muy contento, por otra parte me voy poco disgustado, pero hay que seguir para adelante”, añadió.

Finalmente, el taekwondoín dedicó este logro a quienes han estado a su lado a lo largo de su formación deportiva y su camino olímpico como a su familia, que ha sido el pilar importante para estar en el deporte: “a mis padres, a mis profesores, por todo el apoyo y pues a mis profesores hay que seguir dando más duro, que vienen cosas mejores”.

Congratulations Medalists of Day 4 of 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗰 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀!!🥋



[M-73kg]

🥇 AHMAD ALDAHAMSHEH (JOR)

🥈 ADIL KAZIMLI (AZE)

🥉 AMETH DIOP (SEN)

🥉 JORGE OCTAVIO MARTINEZ MARTINEZ (MEX)



[W+63kg]

🥇 EMA ZECIROVIC (SRB)

🥈 ALICE BINOVA… pic.twitter.com/64yfYsUe5n — World Taekwondo (@worldtaekwondo) November 11, 2026

A continuación las medallas del taekwondo en Juegos Olímpicos de la Juventud

Singapur 2010

1. Briseida Acosta (+63 kg) Plata

2. Alejandro Valdés (-63 kg) Bronce

Nanjing 2014

3. Rubén Nava (63) Plata

4. Mitzi Carrillo (49) Bronce

Buenos Aires 2018

5. Leslie Soltero (63) Bronce

6. Alicia Rodríguez (44) Bronce

Dakar 2026