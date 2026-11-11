Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas con dos bronces olímpicos para boxeo mexicano

Tras una intensa jornada, Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas destacaron con la obtención la medalla de bronce en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, consolidando su pasión por el pugilismo y proyectando su carrera hacia los próximos retos del ciclo olímpico.

Al término de su combate, Ocampo (50kg), oriundo de Naucalpan, Estado de México, hizo un balance de su actuación y el significado de subir al podio olímpico juvenil, reconociendo el valor del esfuerzo entregado para aspirar al podio.

¡Podio olímpico y medalla de bronce para México! 🥉🇲🇽



En la categoría 50kg del boxeo, Alan Ocampo perdió en su combate de semifinales ante el irlandés Kristian Jubani, pero consiguió estar entre los mejores en #Dakar2026. 🥊#JuegosOlímpicos l @COM_Mexico pic.twitter.com/wfxZj1GLBl — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 11, 2026

“Traté de dar lo mejor en mi pelea, que es lo que cuenta y pues nada, seguir trabajando, ver los errores y a corregirlos”, expresó el pelador que cayó en la semifinal ante el irlandés Kristian Jubani.

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Inspirado por referentes del boxeo nacional que han recorrido el mismo camino en su etapa juvenil —como el caso de campeones mundiales actuales—, el atleta reafirmó su compromiso con el deporte de los puños y estableció sus siguientes metas internacionales:

En declaraciones al Comité Olímpico Mexicano destacó que su dese es “seguir con esta trayectoria de boxeo, es un deporte muy bonito, muy duro. Es algo que me apasiona y me gusta demasiado y tengo la mira en Los Ángeles 2028”.

¡Vamos México! ¡Viva México! 🇲🇽❤️



Jorge Luis Nieblas sumó otra medalla de bronce para su delegación. En boxeo, categoría 70kg, cayó en semifinales ante el kazajo Bibarys Ashirbay. 🥊



¡Felicitaciones por este logro! 🥉#JuegosOlímpicos #Dakar2026 l @COM_Mexico pic.twitter.com/5ydqOb8lOq — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 11, 2026

Por su parte, Jorge Luis Nieblas (70 kg), también medallista de bronce, destacó el nivel de su rival el kazajo Bibarys Ashirbay, quien es campeón mundial de la categoría y medallista en el campeonato de Budva en Montenegro.

“Nos enfrentamos con el campeón mundial, de hecho. Me tocó conocerlo por primera vez en Tailandia. Dimos nuestra mejor actuación en el ring. Y siento que para mí esta medalla de bronce es muy importante, porque nunca me lo imaginé, en mi carrera boxística, nunca me imaginé una medalla de bronce y más que sea olímpica”, contó tras terminar su actuación en Dakar.

El medallista mexicano destacó la importancia de mantener la honestidad deportiva y la fe durante todo el proceso olímpico, reconociendo el sacrificio familiar y el valor de dejar una huella imborrable junto a su compañero de delegación, Alan Ocampo.