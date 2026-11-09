Equipo varonil de gimnasia artística culmina en el top 7 de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

En la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el equipo mexicano de gimnasia artística varonil concluyó en la séptima posición con una puntuación de 143.094 unidades en las instalaciones del Dakar Expo Center de Diamniadio.
La escuadra integrada por Hugo Pérez, Saúl Valenzuela y Lorenzo Zaragoza se midió frente a las potencias dominantes de la disciplina.
De acuerdo con información del Comité Olímpico Mexicano, a pesar de posicionarse dentro de las siete mejores naciones juveniles del planeta, los gimnastas aztecas compartieron un sentimiento agridulce, conscientes del potencial técnico con el que contaban para disputar los puestos de honor.
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Hugo Pérez reconoce sentimientos agridulces tras el séptimo lugar
Al término de la competencia, Hugo Pérez (17 años) reflexionó sobre la exigencia del escenario olímpico y el nivel mostrado por la delegación: “Me siento contento en parte, pero un poquito decepcionado de mí mismo y triste de saber que tuvimos la oportunidad de meternos al podio olímpico. Las cosas pasan por algo, Dios tiene un plan para nosotros y sólo queda enfrentar las cosas como son, seguir luchando y trabajando cada día más duro”, expresó.
Pérez, especialista en el aparato de anillos por su fuerza física, relató que su llegada a la gimnasia ocurrió a temprana edad por impulso de su madre debido a su inquietud e hiperactividad.
Hugo Pérez cumplió un sueño en los Juegos de Dakar 2026
Tras años de formación y competencias nacionales, portar la vestimenta tricolor a nivel olímpico representa la máxima satisfacción de su trayectoria.
“Estar aquí genera un sentimiento de mucha felicidad, amor al deporte y orgullo de uno mismo por ver hasta dónde he llegado. La gimnasia para mí se define en una sola palabra: maravilloso”, concluyó.
El gimnasta señaló tener como referentes deportivos al subcampeón panamericano mexicano Isaac Núñez por su mentalidad, así como al legendario gimnasta japonés Kohei Uchimura, siete veces medallista olímpico.
La actividad para la representación nacional en el escenario de Diamniadio continuará este martes con Lorenzo Zaragoza, quien disputará la gran final del All-Around entre los 18 mejores exponentes del certamen.
EVG