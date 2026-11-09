Equipo varonil de gimnasia artística culmina en el top 7 de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El equipo mexicano de gimnasia artística varonil finalizó séptimo en los Juegos de Dakar 2026.

En la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el equipo mexicano de gimnasia artística varonil concluyó en la séptima posición con una puntuación de 143.094 unidades en las instalaciones del Dakar Expo Center de Diamniadio.

La escuadra integrada por Hugo Pérez, Saúl Valenzuela y Lorenzo Zaragoza se midió frente a las potencias dominantes de la disciplina.

Lorenzo Zaragoza, Hugo Pérez y Saúl Valenzuela terminaron septimos en la prueba por equipos de la Gimnasia Artística en #Dakar2026



Sumaron en total 143.094, producto de:



Salto: 27.099

Anillos: 25.366

Barras Paralelas: 23.382

Piso: 23.432

Barra Horizontal: 22.699

Caballo: 20.666 pic.twitter.com/ZKE0qrl1dK — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 9, 2026

De acuerdo con información del Comité Olímpico Mexicano, a pesar de posicionarse dentro de las siete mejores naciones juveniles del planeta, los gimnastas aztecas compartieron un sentimiento agridulce, conscientes del potencial técnico con el que contaban para disputar los puestos de honor.

Hugo Pérez reconoce sentimientos agridulces tras el séptimo lugar

Al término de la competencia, Hugo Pérez (17 años) reflexionó sobre la exigencia del escenario olímpico y el nivel mostrado por la delegación: “Me siento contento en parte, pero un poquito decepcionado de mí mismo y triste de saber que tuvimos la oportunidad de meternos al podio olímpico. Las cosas pasan por algo, Dios tiene un plan para nosotros y sólo queda enfrentar las cosas como son, seguir luchando y trabajando cada día más duro”, expresó.

Pérez, especialista en el aparato de anillos por su fuerza física, relató que su llegada a la gimnasia ocurrió a temprana edad por impulso de su madre debido a su inquietud e hiperactividad.

¡México se hace un lugar entre los mejores de Dakar 2026! 🇲🇽 Hugo Pérez, Saúl Valenzuela y Lorenzo Zaragoza sumaron 143.094 puntos para conquistar un histórico séptimo lugar en la final por equipos de gimnasia artística. Tres jóvenes que nos emocionaron en cada aparato y nos… pic.twitter.com/BAlXwZrFr0 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 9, 2026

Hugo Pérez cumplió un sueño en los Juegos de Dakar 2026

Tras años de formación y competencias nacionales, portar la vestimenta tricolor a nivel olímpico representa la máxima satisfacción de su trayectoria.

“Estar aquí genera un sentimiento de mucha felicidad, amor al deporte y orgullo de uno mismo por ver hasta dónde he llegado. La gimnasia para mí se define en una sola palabra: maravilloso”, concluyó.

El gimnasta señaló tener como referentes deportivos al subcampeón panamericano mexicano Isaac Núñez por su mentalidad, así como al legendario gimnasta japonés Kohei Uchimura, siete veces medallista olímpico.

La actividad para la representación nacional en el escenario de Diamniadio continuará este martes con Lorenzo Zaragoza, quien disputará la gran final del All-Around entre los 18 mejores exponentes del certamen.

EVG