Kendra Duany, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en lanzamiento de disco

Kendra Duany se colgó el bronce en lanzamiento de disco en Dakar 2026.

La atleta mexicana Kendra Duany tuvo una destacada actuación en las pruebas de campo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al obtener la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de disco, con marca de 48.44 metros, en su primer intento.

La medalla de oro fue para Marina Hadjicosta, de Chipre con 53.20 y la plata para Katr Ennada Jaoued, de Túnez, con 49.28 metros.

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La mexicana Kendra Duany logró la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de disco con un registro de 48.44 m. 🥉#JuegosOlimpicos #Dakar2026 | @COM_Mexico pic.twitter.com/AuUx2UxAks — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 8, 2026

Guiada por su padre, el olímpico de Atlanta 96 y Sydney 2000, Raúl Duany, la nacida en Cuba y nacionalizada mexicana declaró: “Acabamos de hacer historia para México. Esta medalla en pruebas de campo es un logro muy importante, porque a veces no son muy visualizadas, que hayamos podido llegar a este bronce todos juntos, se siente muy bien”.

Kendra Duany, relajada en la cita en Dakar

En entrevista al Comité Olímpico Mexicano destacó que: “no venía rankeada como en primer lugar”, lo que le permitió competir sin presión, concentrada en disfrutar el ambiente y el entorno en el estadio del Complexe Iba Mar Diop en Dakar.

“Disfruté tanto la competencia que se me olvidaba que estaba compitiendo. El viento soplaba, veía a las personas, veía mi bandera. Me sentía bien, me sentía relajada”, expresó.

Kendra Duany destaca el apoyo de su familia

Kendra Duany también destacó el respaldo incondicional de su familia, de tradición profundamente deportiva, así como el cariño recibido de su gente tanto en México como en Cuba.

“Vengo de una familia de deportistas. Mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, todos me han aportado su conocimiento y su apoyo para llegar a este momento. No estaba sola, estaba acompañada. Estoy rodeada de personas muy hermosas que la verdad han sido muy cariñosas conmigo. Y gracias a su granito de arena, hemos logrado esta medalla”, añadió.

La atleta mexicana ha tenido una temporada de ensueño. En el Campeonato Norteamericano Centroamericano y del Caribe Sub-18 de Tlaxcala en donde logró dos oros en disco e impulso de bala y rompió el récord mexicano de disco con 51.10 metros.

EG