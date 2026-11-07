Víctor Alejandro Rocha cae en una reñida batalla y se despide del torneo olímpico juvenil de boxeo en Dakar 2026

El mexicano Víctor Alejandro Rocha concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

El boxeador mexicano Víctor Alejandro Rocha concluyó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras caer por decisión unánime (0-5) ante el israelí Artur Prohnevsky, en un intenso combate correspondiente a los dieciseisavos de final dentro de la categoría de los 65 kilogramos.

A pesar de contar con el cobijo de la afición en el Dakar Expo Center, que no dejó de alentar al pugilista azteca, la estrategia de Prohnevsky terminó por imponerse sobre el cuadrilátero.

Víctor Alejandro Rocha protagonizó un intenso combate ante el israelí Artur Prohnevsky en el Dakar Expo Center, donde cayó 0-5 en los dieciseisavos de final de la categoría de 65 kg de boxeo. 🥊 ¡Gracias por representar a México! #Dakar2026 #MéxicoEnDakar pic.twitter.com/VWHaF2b19S — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 7, 2026

Los jueces entregaron tarjetas idénticas a favor del representante de Israel, reflejando el dominio táctico y el contragolpeo que frenó los intentos del mexicano por acortar la distancia.

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Con este resultado, Víctor Alejandro Rocha se despide de la justa olímpica juvenil, dejando constancia de su entrega y competitividad ante uno de los rivales más sólidos de la división. Por su parte, la delegación de boxeo de México continuará con sus actividades programadas para el resto del torneo en busca de subir al podio.

¿Cuántas ediciones van de Juegos Olímpicos de la Juventud?

Los de Dakar 2026 son los cuartos Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan en la historia.

La primera edición de esta competencia se llevó a cabo en 2010, cuando Singapur fue sede. Luego se realizaron en Nankin, China (2014) y Buenos Aires, Argentina (2018).

Dakar debía recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2022, pero se pasaron para este año por las consecuencias económicas y operativas del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020 a 2021.

En los Juegos Olímpicos de la Juventud participan atletas de entre 14 y 18 años de edad. Jacques Rogge, expresidente del Comité Olímpico Internacional, propuso la celebración de este evento en 1998 y su solicitud fue aprobada en julio de 2007.

EVG