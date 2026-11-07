Nuggets vence a Pacers en el NBA Mexico City Game 2026

El trigésimo quinto juego de la National Basketball Association (NBA) en México llegó a su fin con la victoria de los Denver Nuggets por marcador de 114-102 sobre los Indiana Pacers, equipo que visitó la Ciudad de México por primera vez en la historia.

El juego inició con fallas por parte del equipo de Denver y Pascal Siakam, la estrella de Indiana, puso los primeros tres puntos en el marcador a favor de los locales administrativos desde la línea de tres, llevándose los aplausos del público presente.

Nikola Jokic brilla en la Arena CDMX

Claramente Nikola Jokic fue el jugador que se llevó las miradas en el encuentro y cuando tuvo su primer intento desde la línea de tiro libre la afición comenzó a corear “MVP, MVP” a pesar de que los Nuggets fungían como locales en la Ciudad de México.

El partido era bastante parejo durante el primer cuarto, pero todo cambió cuando el coach de Denver decidió sacar a sus mejores piezas, Jokić, Murray y Gordon, y mandó a la duela a los suplentes, quienes consiguieron aumentar la ventaja de los Nuggets por más de 20 puntos para empezar a liderar el juego.

Aaron Gordon, el alero de 31 años, no tuvo una buena tarde en la Arena Ciudad de México. El dorsal ‘32’ intentó en más de seis ocasiones tirar desde la línea de tres, pero nunca pudo medir el vuelo del balón en la capital azteca.

Pocos equipos de la NBA faltan por visitar México

Con la asistencia de los Pacers al Mexico City Game, otro equipo de la NBA se une a la lista de participantes en este juego, solo seis franquicias de la liga siguen sin disputar el partido en territorio azteca.

Nikola Jokic tuvo un segundo cuarto bastante flojo, al no poder marcar puntos para los Nuggets, pero iniciando el tercer episodio, el Joker comenzó a trabajar debajo del aro y dentro de la pintura para aumentar su número de puntos en el juego. Cuando el serbio anotó desde la línea de tres, la afición se levantó de su asiento para celebrar.

Una de las mejores jugadas del compromiso fue de Ivica Zubac en el arranque de la segunda mitad. El serbio tenía marca de dos defensores y con un giro 360 grados de los quitó y encestó para los Pacers.

La afición, como cada año, abarrotó las gradas de la Arena CDMX para este juego internacional, con jersey de su equipo favorito de la NBA asistieron a presenciar el trigésimo quinto juego de la liga en la capital.

EVG