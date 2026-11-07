Zaragoza, Valenzuela y Pérez clasifican a la final olímpica por equipos en gimnasia artística en Dakar 2026

El equipo mexicano de gimnasia artística varonil va a la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El equipo mexicano de gimnasia artística varonil, integrado por Lorenzo Zaragoza, Saúl Valenzuela y Hugo Pérez, clasificó a la final por equipos All Around en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El representativo azteca firmó un vibrante debut en la justa olímpica tras completar las rotaciones en los seis aparatos obligatorios. Bajo la dirección técnica del entrenador Pavel Oceguera, la tripleta tricolor acumuló un total de 144.995 puntos, cifra que les permitió ubicarse en la octava posición general y asegurar el último boleto disponible para la disputa por las medallas.

La ronda preliminar fue liderada por las potencias de China, Japón y Gran Bretaña.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Javier Aguirre recibe inesperada defensa de la figura del Real Madrid y le quita presión al entrenador mexicano

Un gimnasta mexicano en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

Doble boleto a la disputa por las medallas

En el desglose individual, Lorenzo Zaragoza Riveira selló su pase a la final del All Around individual tras firmar una sólida actuación que lo posicionó en el decimocuarto lugar del escalafón internacional con un puntaje de 73.697.

Por su parte, Saúl Valenzuela y Hugo Pérez cumplieron con creces al aportar notas cruciales en sus respectivas especialidades para asegurar el objetivo grupal.

El escenario de esta hazaña fue el Dakar Expo Center, recinto que registrará un lleno total para las fases definitivas. El cuerpo técnico mexicano confirmó que los atletas iniciarán de inmediato los trabajos de recuperación física y mental de cara a las sesiones por las preseas.

aar