Aficionado se sube al ring y golpea brutalmente al Hijo de Rey Misterio; al final recibió su merecido (VIDEO)

Hijo del Rey Mysterio fue atacado por un aficionado que se subió al ring.

Durante el evento The Crash, el cuál se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, el Hijo de Rey Misterio se enfrentó a Extreme Tiger en una lucha de máscara contra máscara; sin embargo, el evento se vio manchado cuando un pseudo aficionado se subió al ring sin que la seguridad lo detuviera.

Esta persona corrió de su asiento y se dirigió a una de las esquinas del cuadrilátero donde se encontraba el Hijo de Rey Misterio, de primera instancia el gladiador mexicano hizo caso omiso a esta acción, pero cuando el fanático lo empezó a golpear e insultar, llegó la respuesta del luchador aventándolo fuera del ring con un golpe en la cara.

El aficionado quedó tumbado en el piso sin respuesta

De momento, se desconoce la razón por la que este aficionado se subió al ring para agredir al Hijo de Rey Misterio, ya que se supone que hay seguridad en varios puntos del recinto para evitar este tipo de cosas en el pancracio nacional.

Después de que el fanático recibió el golpe por parte del luchador mexicano, este cayó al piso directamente y quedó tirado durante algunos minutos. La seguridad del lugar llegó al lugar de los hechos para retirar a este aficionado que manchó el evento que se estaba llevando a cabo sin complicaciones,

Todo esto ocurrió al final del enfrentamiento, cuando el Hijo de Rey Misterio venció a Xtreme Tiger y estaba a segundos de quitarle la máscara a su rival, lamentablemente en redes sociales llamó más la atención la agresión del pseudo aficionado que la gran victoria en el 15 aniversario del evento The Crash

DCO