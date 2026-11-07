Atlético de Madrid vs Barcelona: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de LaLiga de España en México

El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid abre las puertas del Estadio Metropolitano para recibir al Barcelona en el mejor encuentro de la Jornada 12 de LaLiga de España. El compromiso entre los colchoneros y blaugranas sacará chispas al estar en juego el liderato de la tabla general del torneo local.

El equipo de Hansi Flick viene de golear al Alavés en el certamen local y al Aston Villa en la Champions League, pero los culés sufrieron una dura derrota en el Clásico, por su parte el Atlético de Madrid lleva cinco victorias de manera consecutiva y quieren quitarle el primer lugar de la clasificación al Barcelona.

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Dónde ver EN VIVO el partido Atlético de Madrid vs Barcelona en México

El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona se jugará este domingo 8 de noviembre en el Estadio Metropolitano, ubicado en Madrid, España. El balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en la señal de Sky Sports.

Fecha : Domingo 8 de noviembre

Hora : 14:00

Estadio : Metropolitano

Transmisión: Sky Sports

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid y Barcelona

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Alex Baena, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

BARCELONA: Joan García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Brian Fariñas, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

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Raphinha suma 15 goles en lo que va de la temporada en España

Hansi Flick decidió que Raphinha sería su delantero centro para esta temporada a pesar de la llegada de Gabriel Jesús al equipo culé y el brasileño está realizando un gran trabajo en lo que va de la campaña.

El dorsal ‘11′ del Barcelona lleva 15 goles en LaLiga de España, siendo el máximo goleador del torneo nacional, mientras que en la Champions League acumula cinco dianas, así que en las dos competencias ha marcado 20 tantos.

Además de que hace algunas semanas el brasileño marcó dos tripletes consecutivos en LaLiga, uno ante el Racing Club y el otro ante el Sevilla que le dio la victoria a los blaugranas en el campo del conjunto sevillano.

DCO