La reacción de Lewis Hamilton al probar el mate argentino que paralizó a la F1 (VIDEO)

Llegó el momento de vivir el Gran Premio de Brasil y antes de que los pilotos se suban a su monoplaza en Interlagos, Franco Colapinto y Lewis Hamilton estuvieron presentes en el Fan Zone donde el piloto británico probó por primera vez el mate, la bebida argentina.

Durante su participación arriba del escenario Franco Colapinto, como es una costumbre, traía su termo de agua y su mate en mano, Lewis Hamilton se decidió a probarlo frente a la afición y su reacción fue buena, diciendo que la famosa bebida de Sudamerica está buena y que es como tomar té.

Lewis Hamilton va por su segunda victoria de la temporada 2026

Lewis Hamilton logró su primera victoria con Ferrari esta temporada en Barcelona-Cataluña, pero el volante británico busca subir a lo más alto del podio por segunda ocasión en la campaña en una de las pistas donde es muy querido, Interlagos.

El piloto de Ferrari tuvo un gran desempeño en el Gran Premio de México al conseguir la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lamentablemente tuvo que conformarse con el segundo puesto por la victoria de Max Verstappen.

La última victoria de Lewis Hamilton en Brasil fue en 2021 cuando aún competía con la escudería Mercedes, la cual fue su victoria 101 en su carrera, ahora busca su segunda conquista con Ferrari que esta temporada está compitiendo hombro a hombro con Mercedes por llevarse el Campeonato de Constructores.

Lewis Hamilton disputa su Gran Premio 400 en Brasil

Lewis Hamilton es uno de los pilotos más grandes del automovilismo junto a Michael Schumacher, quienes a lo largo de la historia consiguieron siete títulos de la máxima categoría del automovilismo, siendo los dos más laureados.

Este fin de semana será especial para el volante británico, ya que en Interlagos cumplirá su Gran Premio 400 en su carrera dentro de la Fórmula 1, una marca que solo dos pilotos pueden presumir, Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

La historia de Sir Lewis Hamilton en la Fórmula 1 inició en 2007 cuando realizó su debut con Mercedes. La primera carrera del británico en el Gran Circo fue el Gran Premio de Australia en la que terminó en tercer lugar, demostrando su poderío al volante desde su inicio.

DCO