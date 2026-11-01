¿Cuantos años tiene Andrea Kimi Antonelli, el nuevo campeón de la Fórmula 1 que se coronó en México?

Andrea Kimi Antonelli recordará el Autódromo Hermanos Rodríguez durante toda su carrera al ser el lugar donde consiguió su primer título de la Fórmula 1 en su segunda temporada dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El piloto italiano consiguió este hito a sus 20 años, convirtiéndose en el volante más joven en conseguirlo al quitarle el récord a Sebastian Vettel, quien en 2010 levantó el cetro del Gran Circo con 23 años, así que el próximo año uno de los pilotos más jóvenes será el rival a vencer dentro de la pista.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

¿Cuántas carreras lleva ganadas Andrea Kimi Antonelli en la temporada?

Andrea Kimi Antonelli está siendo el piloto más constante y ganador de la temporada en la Fórmula 1. El italiano consiguió su primera victoria este año y desde ese momento no para de sumar títulos a su vitrina personal.

En lo que va de la campaña, el volante de Mercedes suma nueve victorias en su haber. Los países donde Kimi Antonelli salió con la mano en alto fue China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos.

Mercedes vuelve a estar en lo más alto de la Fórmula 1 gracias a Andrea Kimi Antonelli, ya que desde la salida de Lewis Hamilton y la racha que tuvo Max Verstappen hace algunas campañas, la escudería británica no tenía estos resultados dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Andrea Kimi Antonelli, el primer italiano campeón de F1 tras 73 años

Italia es un país icónico dentro del automovilismo por la historia que tuvieron tanto pilotos como escuderías desde la creación del deporte motor, pero desde hace 73 años un volante del país de la bota no era campeón del Gran Circo.

El último piloto italiano campeón de la Fórmula 1 fue Alberto Ascari en la temporada 1952 y 1953, después de eso tuvieron que pasar 73 años para que Andrea Kimi Antonelli rompiera esa racha dentro de la máxima categoría del automovilismo.

DCO