Andrea Kimi Antonelli se convierte en el primer piloto italiano en ser campeón de F1 desde hace 73 años

Andrea Kimi Antonelli escribe su nombre en letras de oro al convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con 20 años. Además de eso, el italiano se convirtió en el primer piloto de su país en levantar el título del Gran Circo de los últimos 73 años.

La última vez que un volante del país de la bota fue el campeón de la F1 ocurrió en la temporada 1952 y 1953 con Alberto Ascari convirtiéndose en bicampeón. Después de eso, los pilotos italianos no volvieron a figurar como mandamás de la máxima categoría del automovilismo, hasta que llegó Andrea Kimi Antonelli al asiento de Mercedes.

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Andrea Kimi Antonelli rompe rachas y consigue récords en México

México será uno de los circuitos que tendrán un lugar especial en la carrera de Andrea Kimi Antonelli, ya que es el país en el que logró convertirse en campeón por primera vez en su carrera y en su segunda temporada dentro del Gran Circo.

El volante de Mercedes no solo terminó con la sequía de 73 años sin un piloto italiano campeón, sino que también consiguió el récord de ser el volante reinante de la categoría más joven después de levantar el cetro con 20 años.

El récord le pertenecía a Sebastian Vettel, quien en 2010 se convirtió en campeón siendo parte de Red Bull a sus 23 años, pero 16 años después llegó Andrea Kimi Antonelli para quitarlo del primer lugar e imponer una marca que será muy complicada de superar.

YOU DID IT KIMI!! YOU DID IT!!! 💪 pic.twitter.com/pTh3x6lC2r — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 1, 2026

“Un día que voy a recordar por siempre”, Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli se convierte en el último piloto que se corona en México después de 8 años, ya que la última vez que esto ocurrió fue en 2018 cuando Lewis Hamilton adjudicó su quinto título al hilo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El italiano comentó tras ganar el campeonato que será “un día que voy a recordar por siempre, gracias a mi equipo, a mis amigos y a todos ustedes que me han apoyado en el deporte”.

A falta de cuatro carreras, el joven volante consigue su primer cetro, pero aún falta amarrar el Campeonato de Constructores para Mercedes, así que no pueden bajar el ritmo en lo que resta de la campaña para poder conseguir otro título en la temporada.

DCO