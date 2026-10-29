¿Quién es Eliska Bábícková, la última novia de Andrea Kimi Antonelli? FOTOS

Andrea Kimi Antonelli sorprendió con una noticia esperada, pues este no se presentará en el Gran Premio de México debido a que no se encuentra bien de salud, pues tiene una enfermedad vírica.

Por medio de sus redes sociales, la escudería Mercedes informó que Andrea Kimi Antonelli no podrá presentarse al Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que cayó de sorpresa para quienes lo esperaban en la pista.

Kimi Antonelli se ha visto envuelto en varias situaciones este año, incluyendo la confirmación del fin de su relación con Eliska Bábícková, con quien mantuvo un vínculo sentimental por algunos años.

Tras varias semanas en las que se viralizaran rumores sobre su ruptura con Eliska Bábícková, la piloto y creadora de contenido confirmó la noticia por medio de sus redes sociales.

Bábícková consideró que ella y Andrea Kimi Antonelli ya no concidían en sus vidas personales ni en sus planes a futuro, por lo que pese a intentar arreglar su situación amorosa, decidió terminar con la relación.

Eliska Bábícková y Andrea Kimi Antonelli. ı Foto: Especial

Precisó que durante febrero intentaron aclarar algunas cosas, pero dijo que no estaban seguros de “en qué punto la relación se había resuelto. Por eso no lo abordé antes, aunque los rumores llevan tiempo circulando”.

Aseguró que la ruptura no se dió por otras personas y que ese tipo de afirmaciones no los describía como personas, pues esto distorsiona lo que fue su relación y eso no le gustaba.

¿Quién es Eliska Bábícková?

Eliska Bábícková nació el 10 de septiembre del 2005 en Vracov, República Checa, por lo que actualmente tiene 21 años de edad, se graduó de la Academia Americana de Praga en 2025, y fue novia de Andrea Kimi Antonelli desde el 2023 hasta el 2026.

Bábícková se hizo conocida por ser conductora de karting profesional, una atleta y además creadora de contenido, pues en sus redes sociales comparte contenido sobre carreras y su estilo de vida.

En 2023 fue campeona del karting OK de Italia, y desde el 2020 comenzó con su vida en redes sociales, por lo que actualmente tiene más de 15 mil seguidores en YouTube, y más de 155 mil seguidores en Instagram.

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