¡MALAS NOTICIAS! Andrea Kimi Antonelli no se presenta al GP de México y corre riesgo de no ganar el campeonato de F1

Andrea Kimi Antonelli se ausenta del primer día de actividad en el GP de México.

Andrea Kimi Antonelli vive el fin de semana más esperado de su carrera al poder amarrar el título de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México; sin embargo, el piloto italiano no se presentó en el día de medios en el Autódromo Hermanos Rodríguez por una enfermedad vírica.

“Kimi no se encuentra bien hoy, ya que se está recuperando de una enfermedad vírica. Como medida de precaución, la FIA le ha eximido de sus obligaciones mediáticas obligatorias para permitirle descansar de cara al fin de semana. Esperamos que esté de vuelta mañana”, informó la escudería Mercedes.

Kimi is feeling under the weather today as he recovers from a viral illness. As a precaution, the FIA has excused him from his mandatory media duties to give him the chance to rest ahead of the weekend. We expect him to be back tomorrow. pic.twitter.com/3rNOKL4WMc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 29, 2026

¿Andrea Kimi Antonelli podría dejar ir el título de la Fórmula 1?

Andrea Kimi Antonelli necesita solo dos puntos para poder asegurar el título de la Fórmula 1 antes de que termine la temporada, pero la enfermedad vírica podría alejar al piloto italiano de su participación en México.

Mercedes espera que su volante esté listo para este viernes y se suba al monoplaza para disputar las prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero todo dependerá de como se vaya recuperando Kimi Antonelli en las últimas horas para disputar la carrera este fin de semana.

La afición a la máxima categoría del automovilismo estará atenta a lo que ocurra con el volante de Mercedes en la última hora para conocer su estado de salud y saber si podrá estar presente en el Gran Premio de México.