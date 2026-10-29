¿Cuánto mide la pista del Gran Premio de México en las 71 vueltas?

El Gran Premio de México está cada vez más cerca, pues a partir del viernes 30 de octubre las y los aficionados de las carreras podrán disfrutar de este evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Esta carrera consiste en un total de 71 vueltas alrededor de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que se estima que alguno de los competidores pueda concluir este recorrido en una hora o más, en caso de que se registren banderas rojas.

Hasta el momento el récord para el tiempo de la vuelta del Autódromo Hermanos Rodríguez es de Valtteri Bottas, quien en 2021 marcó un total de 1:17.774 durante la vuelta número 69.

La carrera completa del Gran Premio CDMX mide un total de 305.354 kilómetros sumando las 71 vueltas que se darán al Autódromo Hermanos Rodríguez, pues cada vuelta mide 4.304 kilómetros.

¿Cuánto cuesta un boleto para ver la Fórmula 1 en México?

De acuerdo con la página oficial del Gran Premio de la Ciudad de México, los boletos para este evento cuentan con los siguientes costos este 2026:

Zona verde: Desde 30 mil 500 pesos , ideal para las personas que no quieren perderse de ningún momento importante de este evento, inclutendo la ceremonia de inauguración, el arranque de los monoplaza, paradas en pit y la bandera a cuadros

Gran tour: Desde 19 mil 900 pesos, ideal para quienes quieren vivir una experiencia completa en tres zonas distintas en cada uno de los días de Gran Premio

Zona amarilla: Desde 13 mil 900 pesos, para quienes quieren estar en primera fila

Zona rosa: Desde 10 mil 500 pesos , para poder ver la curva 4, 5, 6, 7 y 8

Zona gris: Desde 10 mil pesos , con servicios exclusivos de alimentos y bebidas, zona para comprar mercancía oficial, y la F1 Game Zone

Zona café: Desde 10 mil pesos , con servicios exclusivos de alimentos y bebidas, zona para comprar mercancía oficial, y la F1 Game Zone

Zona azul: Desde 7 mil pesos, es una de las zonas más completas pues incluye curvas, recas, zonas de rebase, e incluso zonas de alta velocidad y DJ incluido para relajarte

Zona naranja: Desde 3 mil 900, ubicada a la mitad de la recta

Mapa del Gran Premio de México ı Foto: Captura de pantalla

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