Bienvenido a casa

El volante tapatío, ayer, en su presentación en México en Paseo de la Reforma

A unos días del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), Sergio Pérez les dio una alegría a sus aficionados con su esperado Show Run por las calles de la CDMX. El evento en Paseo de la Reforma fue todo un éxito y reunió a miles de seguidores, que le dieron una calurosa bienvenida en casa al piloto de Cadillac.

En un trazado sobre Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia, el piloto tapatío condujo un coche de F2 de Cadillac para deleite de los fans. Checo Pérez hizo sonar el motor del vehículo, lo manejó a alta velocidad y realizó “donitas”. Además, salió del auto para saludar de cerca a las personas que llenaron las calles capitalinas desde temprano.

El volante tapatío, ayer, en su presentación en México en Paseo de la Reforma ı Foto: Cortesía México GP

“La gente en México tiene una energía increíble. Es una pista divertida para correr. El ruido de la afición es asombroso; es la mejor parte”, reconoció el finlandés Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez en Cadillac.

“Gracias por estar aquí. Entiendo muchísimo el esfuerzo que hacen al venir a apoyarme. Ésa es una de las grandes razones por las que regresé a la Fórmula 1”, dijo Checo Pérez para agradecer al público que madrugó para verlo este miércoles en su segundo Show Run en la CDMX.

El dato: Cadillac no suma puntos en la F1 en su campaña debut. En México esperan terminar con la mala racha. Checo Pérez es el piloto más cerca en sumar de la escudería.

Al finalizar el Show Run, Dan Towriss, director de Cadillac, agradeció a la afición mexicana y admitió que es muy especial que Checo Pérez alcance las 300 carreras en Fórmula 1 en el Gran Premio de México.

“Significa mucho. Es una gran oportunidad para celebrar las 300 carreras de Checo en México, y hacerlo con nuestro equipo es increíble. Checo es un gran piloto y el apoyo que recibe es increíble. Amamos estar en la Ciudad de México”, dijo Dan Towriss a los fans mexicanos, quienes llevaron pancartas para Pérez.

El volante tapatío, ayer, en su presentación en México en Paseo de la Reforma ı Foto: Cortesía México GP

En el Show Run también estuvo Valtteri Bottas, compañero del piloto tapatío en Cadillac, quien les envió un mensaje a los fans: “Hermosa ciudad. Hermosa gente. Siguen siendo tan apasionados como siempre. Gracias por la bienvenida. Haremos lo necesario con Checo para obtener el mejor resultado”.

El piloto finlandés ya ha corrido en el Gran Premio de México en ocasiones anteriores e incluso ha logrado subir al podio. Por eso, describió qué es lo que más le entusiasma de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Cadillac.

El volante tapatío, ayer, en su presentación en México en Paseo de la Reforma ı Foto: Cortesía México GP

1962 Año en el que debutó la F1 en la Ciudad de México

“La gente en México tiene una energía increíble. Es una pista divertida para correr. Soy afortunado de haber subido a ese podio; se siente viva, con toda esa energía y esos colores. El ruido de la afición es asombroso; es la mejor parte de la pista”, indicó.

La primera vez que Checo Pérez participó en un Show Run en México fue en febrero de 2011, cuando recorrió las calles de Guadalajara, su ciudad natal, a bordo de un Sauber C29, modelo de la escudería para la que corría en su debut en la categoría reina.

El volante tapatío, ayer, en su presentación en México en Paseo de la Reforma ı Foto: Cortesía México GP

Las dos últimas veces que lo hizo fueron cuando formaba parte de Red Bull, durante su etapa más exitosa en la F1. En 2021, Pérez Mendoza se presentó en la CDMX y, en 2022, regresó a suelo tapatío. Tras cuatro años, Checo Pérez volvió a tener un Show Run en el país.

El Gran Premio de México de F1 se correrá este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero la actividad comenzará el viernes con las primeras prácticas libres. El sábado será la clasificación.

El volante tapatío, ayer, en su presentación en México en Paseo de la Reforma ı Foto: Cortesía México GP

Checo Pérez llega al GP de México con una nueva escudería. Esta campaña será la primera vez que participe en la cita de casa con Cadillac, equipo que debutó este año en la máxima categoría del deporte motor.

El año pasado, Sergio Pérez no compitió en el trazado de la Magdalena Mixiuhca porque salió de Red Bull y se quedó sin asiento. Sin embargo, ese año de espera sirvió para que llegue a los 300 Grandes Premios en México, lo que hace más especial la cita de este calendario.

El volante tapatío, ayer, en su presentación en México en Paseo de la Reforma ı Foto: Cortesía México GP

Sergio Michel Pérez Mendoza

Nacionalidad: mexicana

Edad: 36 años

Equipo: Cadillac