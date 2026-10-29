Miami y Messi rescatan valioso empate en MLS

EL CRaCK argentino se lamenta después de una falla en el partido de ayer en la liga de Estados Unidos.

El brasileño Riquelme Fillipi anotó a los 90 minutos su primer gol en la MLS. Culminó una ráfaga de dianas en el tramo final del partido. Lionel Messi e Inter Miami rescató empate 2-2 ante Cincinnati.

El uruguayo Luis Suárez marcó a los 61 minutos para darle al Inter Miami una ventaja de 1-0. Los actuales campeones de la MLS necesitaron algo de heroísmo al final para rescatar un punto.

Aun así, cayeron al tercer puesto de la Conferencia Este, después de que Nueva Inglaterra superó 3-2 a los Red Bulls de Nueva York también el miércoles.

Eso le dio al Revolution 58 puntos, dos más que Miami con dos partidos por disputar, incluido uno entre esos clubes, el domingo en Foxborough, Massachusetts.

El Tip: Charlotte vapuleó 4-0 a Montreal para asegurar su pasaje a los playoffs. New York City FC mantuvo vivas sus esperanzas de postemporada y sepultó las de Atlanta.

El brasileño Evander tuvo una oportunidad brillante de ganar el cotejo por Cincinnati con un disparo desde cerca del punto penal en lo que terminó siendo la última ocasión real del partido en el tiempo de descuento, pero el defensor de Inter Miami Ian Fray puso el cuerpo delante del balón para desviarlo.

Kenji Mboma Dem anotó a los 80, y Samuel Gidi consiguió su primer gol en la MLS seis minutos después para Cincinnati, que todavía busca asegurar un lugar en los playoffs. Gidi marcó en un contraataque desde la frontal del área.

Fillipi salvó el día para Inter Miami, al conectar desde el lado izquierdo del área. Fue casi desde el mismo lugar desde el que Suárez había anotado antes.

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Y el domingo se vuelve un día enorme para Inter Miami. El equipo de Messi viajará para jugar contra el Revolution, con un resultado que sin duda contribuirá en gran medida no sólo a determinar qué equipo obtiene el segundo sitio del Este, sino potencialmente también el puesto número 2 en los playoffs.

Ése será el penúltimo partido de la temporada regular para Miami, que cerrará el 7 de noviembre en casa contra Charlotte.

La MLS anunció que la próxima campaña se inaugurará con una visita de Cincinnati a Miami el 19 de febrero. La temporada acortada sirve como puente entre el calendario actual y el internacional.