Kane recibe otro homenaje en Alemania

El artillero, ayer, mientras era aplaudido por sus compañeros.

El ganador del Balón de Oro Harry Kane recibió un pasillo de honor de sus compañeros del Bayern Múnich el miércoles, antes de un partido de segunda ronda de la Copa de Alemania.

El delantero de 33 años saludó al público local en el Allianz Arena cuando salió al campo. Permaneció en el banquillo durante todo el partido, una victoria 6-1 sobre el Magdeburgo de la segunda división.

Está previsto que vuelva a ser celebrado antes del choque entre punteros de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund. Ambos equipos iguales en puntos.

Kane se convirtió en el primer inglés en ganar el premio en 25 años. El Bayern celebró a su primer ganador del Balón de Oro en 45 años, y el primero para cualquier jugador de un club alemán desde 1996.

Kane marcó 73 goles con su club y su selección la temporada pasada, cuando fue el máximo goleador de Europa, y sus seis tantos en el Mundial ayudaron a que Inglaterra terminara en el tercer puesto.

Kane es el cuarto jugador del Bayern que ha ganado el Balón de Oro, después de las leyendas alemanas Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge, quien lo obtuvo en 1981.

El entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany recibió el alta hospitalaria, confirmó su asistente Aaron Danks, cinco días después de que el estratega se desplomó durante una sesión de entrenamiento.

El timonel observaba una sesión de práctica del equipo filial del club, cuando ocurrió el incidente. “Su salud es nuestra prioridad y, para nosotros, él sigue en modo de recuperación”, añadió Danks.