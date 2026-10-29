Milwaukee logra primer título de MLB en 5 juegos

Los Brewers se metieron en la casa de los Tampa Bay Rays para conseguir su cuarta victoria en la Serie Mundial y conquistar el primer título de la Major League Baseball (MLB) en la historia de la franquicia, con un marcador de 4-1.

El equipo de Milwaukee tuvo un pequeño tropiezo en el Juego 4 y no logró barrer la Serie Mundial, pero en el quinto compromiso ante Tampa Bay dominó el partido de principio a fin, tanto en la lomita como en la caja de bateo, para bordar la primera estrella en la historia de la franquicia.

El Dato: El juego más largo en la historia de la Serie Mundial ocurrió en 2018 entre los Dodgers y los Red Sox que tuvo una duración de 7 horas y 20 minutos.

Brice Turang le puso número al marcador en la parte alta de la segunda entrada, cuando Cooper Pratt conectó un sencillo al jardín central que permitió a sus compañeros avanzar entre las bases y a Turang completar el recorrido por el diamante del Tropicana Field.

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La afición de Milwaukee tuvo que esperar 57 años para ver a su equipo levantar el Trofeo del Comisionado. En los próximos días se llevará a cabo el desfile en la ciudad, ubicada en el estado de Wisconsin, para celebrar por todo lo alto el logro de los Cerveceros en la temporada 2026.

El venezolano levanta el título de MVP, ayer ı Foto: AP

Con esta victoria en la Serie Mundial, los Brewers salen de la lista de equipos que nunca han levantado el título de la MLB. Sólo quedan cuatro que seguirán en busca del cetro: Seattle Mariners, San Diego Padres, Tampa Bay Rays y Colorado Rockies.

Mientras los Rays sufrían los ataques del equipo visitante, los Cerveceros aprovecharon para aumentar su ventaja en el quinto episodio. David Hamilton conectó un sencillo al jardín central, lo que ayudó a Cooper Pratt a anotar la segunda carrera de Milwaukee.

El Dato: Reggie Jackson es el pelotero con más jonrones en un juego de Serie Mundial con tres cuadrangulares.

Los Cerveceros consiguieron mantener a los Rays en cero en la pizarra. Estos no encontraban cómo hacerle daño a Jacob Misiorowski, quien realizó un trabajo pulcro sobre la lomita durante cinco entradas, al permitir sólo dos hits y una base por bolas, además de lograr dos ponches.

Misiorowski salió por un calambre en la pantorrilla derecha. Recibió una ovación por parte de los fanáticos de la Brew-Crew, que se adueñaron de la sección del graderío ubicada detrás del dugout de Milwaukee en los últimos juegos.

El juego 3 quedó marcado por una bapuleada histórica, ya que los Brewers derrotaron 10-1 a los de Florida para encaminarse al campeonato. ı Foto: AP

En la sexta entrada, los Brewers produjeron más carreras para ir cerrando poco a poco la Serie Mundial como visitantes. Primero, Christian Yelich tocó el plato de home con la ayuda del segundo doble de William Contreras. Minutos más tarde, el propio Contreras aumentó la ventaja con el out de sacrificio de Cooper Pratt, que puso el marcador 4-0.

En el último juego de la Serie Mundial hubo participación mexicana: Jonathan Aranda, del lado de los Rays, y Jojo Romero, quien apareció en la séptima entrada para intentarlo, pero no logró completar un episodio y fue sustituido por Abner Uribe.

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Milwaukee arrancó la última entrada con un out, tras el batazo de Cooper Pratt que Jonny DeLuca atrapó en el jardín central. Los Rays consiguieron rápidamente los dos outs siguientes y tuvieron la oportunidad de empatar.

A pesar de la única carrera que consiguieron los Rays, anotada por Liam Hicks gracias al doble de Chandler Simpson, Trevor Megill logró recuperarse y, junto con su campocorto, consiguió el último out para coronar a su equipo.

Cuando parecía que todo iba a terminar con una barrida, el Juego 4 llegó hasta la entrada 12 y Tampa Bay consiguió un poco de oxígeno. ı Foto: AP

Misiorowski, quien rompió el récord de velocidad de la Serie Mundial con una recta de 103.5 mph en el primer lanzamiento de la Serie, el viernes pasado, abrió con 12 rectas de cuatro costuras seguidas, entre 100.9 y 103 mph. Alcanzó las 103 mph dos veces entre sus 86 lanzamientos, de los cuales 58 fueron strikes.

El pitcher estadounidense no registró un ponche en las primeras tres entradas por primera vez en su breve carrera, igualando la cifra mínima de su trayectoria. Se encendió después de que el cubano Yandy Díaz abanicara un cutter para terminar el quinto episodio.

El Tip: En la Serie Mundial de 1968, Bob Gibson consiguió colocar su nombre en la historia al conseguir 17 ponches en un solo juego del Clásico de Otoño.

Jojo Romero y Joey Ortiz se unen a la lista de peloteros aztecas que se coronan en la Serie Mundial. Aunque ninguno de los dos nació en México y tienen doble nacionalidad, aun así son un orgullo para el país, ya que decidieron representar al Tricolor en el pasado Clásico Mundial de Beisbol.

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“Es la mejor sensación del mundo. Todos nuestros seguidores están aquí. Sé que la ciudad ha esperado muchísimo tiempo esto”, dijo el capitán de Milwaukee Christian Yelich. “Estamos muy felices de llevárselo a casa. Estoy ansioso por volver y celebrarlo”.

Después de 57 años los Cerveceros levantaron un título de la Serie Mundial por primera vez en la historia. Rays nunca ha conseguido uno. ı Foto: AP

Soñaba con ser el mejor de MLB

William Jesús Contreras realizó un trabajo excelso en la Serie Mundial para llevarse el premio Most Valuable Player (MVP) del Clásico de Otoño tras ganar el título con los Milwaukee Brewers, franquicia con la que suma su segunda corona en la Major League Baseball (MLB).

Durante el último juego de la final de la MLB, William Contreras consiguió la cuarta carrera de la noche en la sexta entrada con la que los Cerveceros cerraron el encuentro a falta de tres episodios en el compromiso.

Conoce más a fondo a William Contreras, el MVP de la Serie Mundial 2026

William Contreras nació el 24 de diciembre de 1997 en Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela. Desde niño inició su amor por el béisbol y poco a poco fue construyendo su camino para llegar a las Grandes Ligas.

Su debut en la MLB llegó en 2020 con los Atlanta Braves, franquicia en la que estuvo dos años y en 2021 consiguió su primer anillo de Serie Mundial al formar parte de la nómina de los Bravos. Su consolidación llegó en 2022, temporada en la que consiguió batear para .278 con 20 vuela cercas en 97 compromisos.

En ese mismo año firmó con los Cerveceros de Milwaukee y cuatro años más tarde llegó su segundo anillo de las Grandes Ligas, además de conseguir el cetro del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela tras derrotar a Estados Unidos 3-2.