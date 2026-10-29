¿Cuándo y cuántas veces subió Checo Pérez al podio en México?

El Gran Premio de México se realizará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre en la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y uno de los pilotos más esperados de este ciruito es Sergio “Checo” Pérez.

Checo Pérez es uno de los pilotos más queridos por los mexicanos, por lo que dos días antes de que se de arranque oficial al Gran Premio de México, este dio una gran sorpresa a sus seguidores.

Este 28 de octubre, Checo Péres dio un Show Run en Paseo de la Reforma, en donde miles de personas asistieron para desplegasrse desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia para ver al piloto en su F2 Cadillac.

Luego de su presentación en las calles capitalinas, el jaliciense compartió un mensaje para sus seguidores por medio de redes sociales, en el que agradeció el cariño que le expresaron durante el Show Run.

El Gran Premio de México de este 2026 cobra una gran importancia para Checo, pues está bucando sumar puntos para la temporada de la Fórmula 1 pero ahora bajo la escudería Cadillac.

Checo Pérez en el podio de México

Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como “Checo” Pérez, nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco, y comenzó su carrera deportiva desde los 6 años de edad, durante el karting infantil.

Durante su exitosa carrera como piloto, el mexicano ha logrado participar en pistas nacionales e internacionales sin parar, incluyendo el Grand Prix, la Fórmula 1, la Fórmula 3 británica y el Gran Premio de varios países.

En cuanto a su paso por el podio de México, Checo Pérez ha logrado subirse en dos ocasiones:

2021 Con la escudería de Red Bull Racing, obtuvo el 3er lugar y fue el primer piloto mexicano en subirse al Gran Podio de México 2022 Con la escudería de Red Bull Racing, obtuvo el 3er lugar saliendo desde la cuarta posición

Hasta el momento los equipos en los que ha estado Checo Pérez son:

Escudería Telmex

4speed Media

ADAC Berlín-Brandenburg

A1 Team México

T-Sport

Barwa International Campos

Telmex Arden International

Barwa Addax Team

BMW Sauber F1 Team

Sauber F1 Team

Vodafone McLaren Mercedes

Sahara Force India f1 tEAM

Racing Point Force India F1 Team

SportPesa Racing Point F1 Team

BWT Racing Point F1 Team

Red Bull Racing Honda

Oracle Red Bull Racing

Cadillac Formula 1 Team

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