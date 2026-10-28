Checo Pérez se rinde ante la afición mexicana con un lindo mensaje tras su Show Run (FOTOS)

Checo Pérez ya está en el país para vivir una edición más del Gran Premio de México, pero antes de eso estuvo en el Show Run que organizó Cadillac para que la afición azteca le diera la bienvenida de vuelta al jalisciense después de perderse la edición de 2024 y el piloto agradeció la presencia de tantos fans.

“México, qué día tan increíble. Qué bonito volver a estar con todos ustedes. Gracias por tanto cariño y por acompañarme hoy. No saben lo especial que es sentir todo su apoyo. Qué orgullo ser mexicano”, escribió Checo Pérez en sus redes sociales tras el Show Run.

Checo Pérez buscará puntuar en el Gran Premio de México

Checo Pérez y Cadillac aún no han podido sumar puntos en la actual temporada de la Fórmula 1. El mexicano buscará hacerlo por primera vez en su país frente a su público pero no será nada sencillo para el jalisciense.

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El volante azteca se presentará en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana para disputar el Gran Premio de México, fecha que será su regreso triunfal tras un año de ausencia tras salir de Red Bull.

Sería muy especial para Checo Pérez y Cadillac poder sumar puntos en la carrera en casa del mexicano, aunque de cara al México GP se dio la buena noticia de la renovación del volante de Jalisco hasta la temporada 2029 de la Fórmula 1.

One last lap to close out the show 👋 Thank you for showing up and sharing this moment with us. pic.twitter.com/5uCODrjiAl — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 29, 2026

¿A qué hora se corre el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México es la siguiente cita en el calendario de la Fórmula 1 y una de las más especiales en la máxima categoría del automovilismo por la fiesta que arman los aficionados en las gradas.

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez está programada para que inicie en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y Andrea Kimi Antonelli puede convertirse en campeón en el país.

El piloto italiano necesita terminar entre los primeros nueve puestos para amarrar el cetro de la Fórmula 1, que prácticamente es algo que el de Mercedes puede conseguir sin problema alguno.

DCO