¿Qué franquicia es la más ganadora en la historia de Serie Mundial de las Grandes Ligas de la MLB?

Los Brewers vencieron a los Rays en el Juego 4 para proclamarse campeones de la Serie Mundial 2026.

La Serie Mundial de 2026 enfrentó a Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers, dos franquicias que llegaron al Clásico de Otoño con una meta en común: conquistar el primer campeonato de su historia. La campaña de Grandes Ligas cerró con una final que garantiza un nuevo nombre en la lista de equipos campeones. Para ambas novenas, ganar significaría dejar atrás las derrotas del pasado y convertir esta temporada en la más importante de su trayectoria. En esta ocasión los Cerveceros se llevaron el título por primera vez en su historia de 56 años.

Los New York Yankees lideran el palmarés histórico de las Grandes Ligas con 27 campeonatos de la Serie Mundial, una cifra que supera a la de cualquier otro equipo de las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos. Su primer título llegó en 1923 y el más reciente, según la lista proporcionada, en 2009. Entre sus etapas de mayor dominio destacan las décadas de 1930 y 1950, cuando conquistaron varios campeonatos en periodos breves.

Por su parte, Los Angeles Dodgers suman nueve títulos y figuran entre las franquicias con más apariciones en la Serie Mundial, con 23. Sus campeonatos comenzaron en 1955, cuando el equipo todavía representaba a Brooklyn, y continuaron en distintos periodos hasta 2020. Después de vencer a los Yankees en 2024, volvieron a coronarse en 2025 frente a los Toronto Blue Jays. Con esas victorias consecutivas, añadieron dos capítulos recientes a una historia que abarca varias generaciones.

El duelo reunió a franquicias con experiencias distintas en esta instancia. Tampa Bay ya disputó dos finales, mientras que Milwaukee sólo había llegado una vez. Sin embargo, ninguno ha levantado el trofeo, por lo que la oportunidad de alcanzar la cima tiene un significado especial para sus jugadores y seguidores.

ROOKIE COOPER PRATT DELIVERS AN ICONIC WORLD SERIES MOMENT pic.twitter.com/fAM0XhJVJd — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 28, 2026

El camino de Tampa Bay

Para los Rays, esta aparición representa su tercera participación en la Serie Mundial. Su primera oportunidad llegó en 2008, cuando enfrentaron a los Philadelphia Phillies. Tampa Bay perdió aquella serie en cinco juegos y se quedó sin el título.

Los Brewers vuelven a disputar una Serie Mundial por segunda vez en su historia. Su única aparición previa ocurrió en 1982, en una serie reñida que se extendió hasta el séptimo juego. Los St. Louis Cardinals terminaron imponiéndose y dejaron a Milwaukee a un paso de la corona.

El regreso al Clásico de Otoño pone fin a una larga espera para la franquicia. Más de cuatro décadas después de aquella derrota, los Brewers tienen una nueva oportunidad de buscar el título y escribir un capítulo distinto para su equipo.

A home run that could be remembered forever in @Brewers history. What a moment for Cooper Pratt. pic.twitter.com/ua7kvsSbzM — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 28, 2026

Red Sox y Giants: historia y títulos

Los Boston Red Sox conquistaron nueve campeonatos, aunque vivieron una larga espera entre 1918 y 2004. Ese periodo se relacionó con la llamada “Maldición del Bambino”, una leyenda vinculada con la venta de Babe Ruth a los Yankees en 1920. Boston rompió la sequía en 2004 y volvió a ganar en 2007, 2013 y 2018.

Los San Francisco Giants, originalmente establecidos en Nueva York, han ganado ocho Series Mundiales y disputado 20. Sus títulos llegaron en 1905, 1921, 1922, 1933, 1954, 2010, 2012 y 2014. En conjunto, estas franquicias muestran distintas épocas de dominio y tradición. Sin embargo, los Yankees conservan el récord de títulos, mientras los Dodgers ampliaron su palmarés con sus campeonatos de 2024 y 2025.

David Hamilton's really about it ‼️ pic.twitter.com/dA1zF5DRLs — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 28, 2026

Equipos con más títulos

New York Yankees (27) 1923, 1927, 1932, 1936, 1939, 1947, 1950, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1999, 2000, 2009

St. Louis Cardinals (11) 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011

Oakland Athletics (9) 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989

Boston Red Sox (9) 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018

Los Angeles Dodgers (9) 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020, 2024, 2025