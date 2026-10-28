América iguala el marcador con Xolos en su partido pendiente de la Jornada 7 de la Liga MX

América necesitaba una victoria obligatoria después de caer derrotado a manos del Pachuca el fin de semana pasado. Sin embargo, el equipo de Guillermo Almada igualó el marcador con los Xolos en el Estadio Azteca y perder su amplia ventaja como líder del torneo.

El equipo de Guillermo Almada inició perdiendo el partido al minuto 12 de juego por el gol de Elias Manoel. El delantero brasileño definió de parte interna al poste derecho de Rodolfo Cota para abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

¡Salieron PERRÍSIMOS los fronterizos esta noche! 🐕😎



Aquí les dejo el primero de @Xolos. ❤️🖤



Elias Manoel no iba a perdonar una ocasión así. ✅#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J7 | #AP26 | #AMEXOL pic.twitter.com/U9Yw1hhoju — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 29, 2026

Las Águilas no tardaron en reaccionar en el compromiso ante los Xolos y al minuto 19 apareció Miguel Borja para emparejar los cartones. El ariete colombiano recibió la número cinco en los linderos del área y entrando al área sacó un disparo cruzado para vencer a Toño Rodríguez.

Hablando del portero de los Xolos, fue la pieza fundamental para que el Tijuana no perdiera ante el líder del torneo. El guardameta mexicano consiguió 7 atajadas clave para mantener su marco con solo un gol en contra en el juego.

En la segunda mitas el América es el que proponia el ritmo del juego, mientras que los Xolos buscaban hacerle daño a la cabaña rival por medio del contragolpe, aunque eso les funcionó para llevarse un punto de la capital.

Gilberto Mora volvió a la actividad con el equipo de Sebastián Abreu después de un mes de estar lejos de las canchas por la lesión que sufrió con la Selección Mexicana en la fecha FIFA de septiembre.