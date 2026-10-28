El encuentro de la Jornada 14 del Apertura 2026 dejó un video protagonizado por la árbitra Katia Itzel García y Guillermo Almada, DT del América, que se volvió viral en Internet.

Mientras el Pachuca alcanzaba la victoria por dos goles a uno frente a Las Águilas, el intenso cruce verbal entre estos dos personajes acaparó la atención de los aficionados.

Video de discusión entre Katia Itzel y Guillermo Almada en partido América vs. Pachuca se vuelve viral

La polémica durante el partido América vs. Pachuca, este domingo, comenzó cuando el estratega de las Águilas, Guillermo Almada, recriminó con ademanes y gritos a la silbante Katia Itzel García, quien cumplía las funciones de cuarta árbitra.

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El técnico elevó notablemente el tono de voz mientras Miguel Borja esperaba la autorización para ingresar al campo. Ante los reclamos, la jueza volteó inmediatamente y respondió con firmeza en repetidas ocasiones: “¡No me grite!“.

Durante el partido, los Tuzos impusieron condiciones gracias a las anotaciones de Alán Bautista y Oussama Idrissi. Por su parte, Henry Martín descontó para el conjunto azulcrema, el cual perdió el liderato del torneo tras este tropiezo.

Pero lo que más ha trascendido y quedado en la memoria de miles de usuarios de Internet fue la fuerte discusión entre Guillermo Almada y Katia Itzel García.

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“A ver si los expulsan el próximo partido como lo hicieron con Mohamed, ah se me olvidaba que es DT de las ratas”

“Lo hubiera reportado y lo expulsan tan fácil, pero pues quién sabe qué orden dio Azcárraga”

“Que mal por Almada, es buen técnico, pero su actitud deja mucho que desear, nota, soy águila, pero no por eso me voy a hacer el ciego”

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