Apple presenta su primera MacBook con pantalla táctil

Apple finalmente abrió la puerta a una función que durante años parecía incompatible con su filosofía de diseño. La compañía presentó sus primeras MacBook con pantalla táctil, una decisión que marca un cambio importante en la historia de sus computadoras portátiles y que podría transformar la manera en que los usuarios interactúan con ellas.

El anuncio se realizó este miércoles en Los Ángeles, durante un evento encabezado por John Ternus, quien recientemente asumió la dirección ejecutiva de la empresa.

La decisión representa un giro frente a los argumentos que marcaron la estrategia de Apple desde la época de Steve Jobs. En 2010, el cofundador de la empresa cuestionó la incorporación de controles táctiles en computadoras portátiles, al considerar que utilizarlos resultaba incómodo desde el punto de vista ergonómico.

Dos años después, Tim Cook también expresó reservas sobre la idea de combinar las funciones de distintos dispositivos en un mismo equipo. En aquel momento, la compañía defendía que cada producto debía responder a una forma de uso específica, en lugar de mezclar experiencias.

John Ternus, CEO de Apple ı Foto: Reuters

Antes de asumir como director ejecutivo, Ternus sostuvo una postura similar al señalar que Apple ya ofrecía una computadora con interacción táctil mediante su familia de iPad. Sin embargo, el mercado ha evolucionado y los equipos Windows llevan más de diez años incorporando esta función.

Para Anshel Sag, analista de Moor Insights & Strategy, la decisión de Apple refleja que la adopción de esta tecnología era difícil de evitar. Su llegada a las MacBook también coincide con una generación de consumidores acostumbrada a interactuar directamente con las pantallas de sus dispositivos.

El anuncio se suma a otros movimientos recientes de la compañía. En septiembre presentó el iPhone Duo y, a principios de octubre, dio a conocer un centro de control para el hogar inteligente en Nueva York.

Con estas novedades, Apple explora nuevas categorías y modifica algunas de sus decisiones históricas. La incorporación de pantallas táctiles a las MacBook abre una nueva etapa para su línea de computadoras y plantea cómo convivirá esta función con los métodos de interacción tradicionales.

We brought Touch to the Mac!



From the all-new iPad mini to the 14-inch MacBook Pro and iMac... and now MacBook Pro with PROLED XDR Display and Touch, creators have new tools to do their best work yet. pic.twitter.com/6oJlc1vaUR — Tim Cook (@tim_cook) October 28, 2026

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