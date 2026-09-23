Apple cambia las reglas del iPhone: el plegable ya es una realidad

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Apple ya dio el primer paso hacia una nueva generación: el iPhone Duo es su primer teléfono plegable y el iPhone 18 Pro llegó con cambios importantes en cámara, batería e Inteligencia Artificial.

A casi dos semanas de haber sido presentados, ambos dispositivos empiezan a mostrar hacia dónde apunta la estrategia de la compañía estadounidense.

El evento de Apple, celebrado el pasado 9 de septiembre, no fue solamente otra renovación anual del iPhone. La empresa presentó por primera vez un modelo plegable y, al mismo tiempo, actualizó su línea Pro con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

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El iPhone Duo está disponible en dos colores: blanco estrella y cielo nocturno. ı Foto: Especial

El lanzamiento que más ha llamado la atención es, sin duda, el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple.

A diferencia de los modelos tradicionales, el dispositivo puede utilizarse cerrado como un smartphone compacto y abrirse para mostrar una pantalla mucho más grande. En el exterior integra un panel de 5.4 pulgadas, mientras que al momento de desplegarse aparece una pantalla interna de 7.6 pulgadas.

Apple asegura que ésta última es 50 por ciento más grande que la pantalla del iPhone 18 Pro Max y que ambas utilizan la misma relación de aspecto para que el contenido pueda adaptarse de manera continua entre los dos formatos.

Los monitores también incorporan ProMotion, función de pantalla que está siempre activa y hasta 3 mil nits de brillo máximo en exteriores.

Uno de los retos históricos de los teléfonos plegables ha sido combinar un diseño delgado con resistencia y autonomía. Apple intenta resolverlo mediante una bisagra de precisión, una arquitectura de doble batería y un sistema de administración térmica con cámara de vapor.

El dispositivo utiliza además el chip A20 Pro y está construido en titanio de grado 5. Apple también incorpora un acabado nanotexturizado en la pantalla interna que busca disminuir los reflejos y hacer menos visible el pliegue.

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Mientras el Duo representa el cambio de diseño, el iPhone 18 Pro mantiene el formato convencional y concentra sus novedades en áreas más específicas.

La más destacada está en la cámara principal Fusion de 48 megapixeles, que ahora incorpora apertura variable. El sistema puede modificar la cantidad de luz que entra al sensor y ofrecer diferentes niveles de profundidad de campo dependiendo de la escena.

La batería es otro de los puntos fuertes. Apple señala que el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas de reproducción de video. También dio a conocer que el 18 Pro llega hasta las 36 horas en sus versiones eSIM.

Tanto el iPhone 18 Pro como la versión Duo llegan con iOS 27, Apple Intelligence y la nueva versión de Siri, que está basada en Inteligencia Artificial.

Siri AI comienza su despliegue en beta y busca aprovechar el contexto personal del usuario para ofrecer interacciones más avanzadas. En el caso del Duo, Apple adaptó además la experiencia del sistema operativo para aprovechar al máximo la pantalla plegable y las diferentes formas de utilizar el equipo.

La renovación de 2026 también tiene una particularidad: el iPhone 18 estándar no llegó junto con los modelos Pro.

De acuerdo con el calendario que se ha reportado para esta generación, Apple está separando el lanzamiento de sus modelos de gama alta del resto de la familia. Esto significa que el ciclo del teléfono inteligente dejó de concentrarse exclusivamente en septiembre y abre la puerta a una estrategia escalonada.

Por ahora, el iPhone 18 Pro y Pro Max ya están disponibles, mientras que la versión Duo se prepara para convertirse en el segundo gran lanzamiento de esta generación en octubre.

Así, casi dos semanas después del evento, la noticia más importante no es simplemente que Apple presentó nuevos teléfonos. La compañía comenzó a dividir su estrategia entre dos caminos: perfeccionar el smartphone tradicional con cámaras, rendimiento e IA; el otro es explorar con el iPhone Duo un formato completamente nuevo.

El verdadero impacto de esta generación comenzará a verse cuando ambos conceptos convivan en el mercado y los usuarios decidan si la evolución del iPhone pasa por tener un teléfono mejor o por cambiar la manera en que se utiliza.