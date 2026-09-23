Errores que dañan la batería de tu laptop

LA BATERÍA es uno de los componentes que más puede deteriorarse con el paso del tiempo en una laptop, pero algunos hábitos cotidianos pueden acelerar este desgaste. Desde mantener el equipo a temperaturas elevadas hasta utilizar cargadores que no son los adecuados, existen errores que conviene evitar para conservar su autonomía.

Uno de los hábitos más comunes es mantener la laptop conectada permanentemente a la corriente sin prestar atención a la temperatura del equipo. Las baterías actuales cuentan con sistemas que controlan la carga, por lo que dejar el dispositivo conectado no significa necesariamente que continuará recibiendo energía de manera constante. Sin embargo, el calor generado durante tareas exigentes mientras permanece conectado sí puede contribuir al desgaste de la batería.

Utilizar la computadora sobre superficies que bloqueen las entradas de ventilación, como una cama, almohada o cobija, puede dificultar la disipación del calor. Para trabajos pesados, videojuegos o edición de video, es recomendable colocar el equipo sobre una superficie firme y permitir que circule el aire.

El Dato: Muchas laptops nuevas ya tienen un puerto USB-C que ajusta o coincide con el voltaje y amperaje de varias marcas.

Otro error frecuente consiste en esperar a que la batería se descargue por completo antes de conectarla.

Las baterías modernas de ion-litio no necesitan ciclos completos de descarga para funcionar correctamente.

De hecho, someterlas repetidamente a niveles extremadamente bajos puede aumentar el desgaste acumulado. Lo recomendable es conectar la laptop cuando todavía tenga suficiente carga y aprovechar, cuando el fabricante lo permita, las funciones de protección o carga inteligente integradas en el sistema operativo.

También es muy importante evitar almacenar durante largos periodos una computadora completamente descargada. Si una laptop permanece guardada varias semanas o meses, mantener la batería en un nivel intermedio puede ser una alternativa más adecuada.

El cargador también importa. Utilizar adaptadores que no cumplen con las especificaciones del fabricante puede provocar problemas de alimentación y, dependiendo del producto, representar riesgos para el equipo.

Por ello, conviene utilizar el cargador original o uno compatible que cumpla con los estándares y requisitos de potencia establecidos para la computadora.

Cuidar la batería no significa obsesionarse con mantenerla siempre en un porcentaje determinado. Lo más importante es evitar calor excesivo, descargas profundas frecuentes, cargadores inadecuados y condiciones extremas de almacenamiento. Con estos hábitos, es posible reducir el desgaste y prolongar la vida útil de uno de los componentes esenciales de cualquier laptop.