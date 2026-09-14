Llega iOS 27: ¿Cómo actualizar los iPhone y qué modelos son compatibles?

Apple demuestra por qué es líder en el mercado de gadgets y tecnología con sus constantes actualizaciones y anuncios de nuevos productos. Aunque ya anticipó el lanzamiento del iPhone 18 Pro y el iPhone DUO, no descuidó a quienes poseen modelos anteriores y lanzó una nueva actualización para ellos: el iOS 27.
El sistema operativo iOS se actualiza constantemente con el objetivo de ofrecer más y mejores características a los usuarios del ecosistema Apple (iPhone, Apple, iWatch, MacBook…), así como corregir posibles errores y vulnerabilidades.
Quizá ya te urge tener en tus manos el iPhone 18, pero, antes, tu modelo anterior del producto insignia de Apple puede ofrecer mucho más con la nueva versión 27 de iOS. Pero, ¿cómo se instala? ¿Para qué modelos es compatible? Te damos la guía completa.
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Primero: ¿qué novedades integra iOS 27?
iOS 27 fue lanzado el 14 de septiembre de 2026, con actualizaciones importantes de optimización y rendimiento para los dispositivos iPhone.
Particularmente, iOS 27 integra novedades como:
- Siri AI contextual con integración profunda entre aplicaciones
- App independiente de Siri, Write with Siri (redacción asistida) y Siri Camera (análisis visual en tiempo real)
- Interfaz Liquid Glass con controles deslizantes para personalizar el diseño
- Spatial Reframing (reencuadre fotográfico con IA) y borrador Clean Up mejorado
- Agrupación inteligente de pestañas y alertas Notify Me en Safari
- Análisis de consumo y hábitos de gasto en Apple Wallet
- Nuevos controles parentales (Ask to Browse y Tiempo de Uso renovado)
- Compatibilidad y mensajería RCS mejorada con Android
- Continuidad Handoff más rápida y con menor latencia entre dispositivos del ecosistema
¿Para qué modelos iPhone está disponible iOS 27?
El iPhone 11, lanzado originalmente en 2019, se mantiene como el dispositivo más antiguo capaz de recibir esta actualización.
Es decir, iOS 27 está disponible para los modelos:
- Formatos Especiales iPhone Duo, iPhone Air
- Línea 18: iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro
- Línea 17: iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, 17, 17e
- Línea 16: iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16, 16e
- Línea 15: iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus, 15
- Línea 14: iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 14 Plus, 14
- Línea 13: iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 13 mini
- Línea 12: iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 12 mini
- Línea 11: iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11
- Línea SE: 2ª generación y posteriores
Ahora sí: ¿cómo se instala iOS 27?
- Haz una copia de seguridad en iCloud o en tu computadora antes de iniciar
- Conéctate a una red Wi-Fi estable y enchufa el iPhone a la corriente (o asegúrate de tener más de 50% de batería)
- Entra a Configuración > General > Actualización de software
- Presiona Descargar e instalar al detectar iOS 27
- Ingresa tu código de bloqueo si el sistema lo solicita y acepta los términos y condiciones
- Espera a que termine la descarga, la instalación y el reinicio automático del dispositivo
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