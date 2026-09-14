Alimentos y bebidas, papa y cebolla presionan costo de la canasta alimentaria en agosto

En agosto, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, la cebolla y la papa fueron los productos responsables de que la canasta alimentaria se incrementara 3.2 por ciento en el ámbito rural y 4.5 por ciento el urbano en comparación con el mismo mes de 2025, indicó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

De acuerdo con las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), en el mes de referencia la canasta alimentaria en el ámbito rural tuvo un costo de mil 910.78 pesos, un alza de 60 pesos en comparación con el precio de hace un año cuando se ubicó en mil 850.73 pesos; mientras que, en el urbano, se ubicó en 2 mil 562.58, un incremento de 110.53 pesos en su comparación anual cuando fue de dos mil 452.05 pesos.

Cebolla fue uno de los productos que presionó el costo de la canasta alimentaria en agosto. ı Foto: larazondemexico

Inflación general se ubica en 3.3% en agosto

En el octavo mes del año, la inflación general anual fue de 3.3 por ciento, representó una baja de 0.3 puntos porcentuales respecto a la medición de un año antes cuando se ubicó en 3.6 por ciento. “El cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual, mientras que, en el caso del urbano, la superó”, añadió el INEGI.

De los productos con mayor incidencia en la canasta alimentaria en el ámbito rural y urbano, la cebolla mostró un incremento anual de 66.7 por ciento; siguió la papa con 44.1 por ciento y alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, 5.9 por ciento.

Canasta alimentaria y no alimentaria registran aumentos

Por su parte, las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), aquellas que consideran el valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria (bienes y servicios) también registraron aumentos significativos tanto en lo rural como en lo urbano.

“El rubro de canasta alimentaria fue el que tuvo la mayor incidencia en ambos ámbitos. Siguieron los rubros de educación, cultura y recreación y prendas de vestir, calzado y accesorios en ambos ámbitos. Estos tres rubros tuvieron mayor incidencia en el ámbito urbano”, señaló el INEGI.

El costo de la canasta alimentaria y no alimentaria en el ámbito rural se incrementó 3.6 por ciento a tasa anual, lo que significó 0.3 puntos porcentuales por arriba de la inflación general anual de agosto. En la comparación con agosto de 2025, tuvo un alza de 121.27 pesos, al pasar de tres mil 394.06 pesos a tres mil 515.33 pesos.

A su vez, la canasta alimentaria y no alimentaria en el ámbito urbano aumentó 3.9 por ciento anual o 183.32 pesos, ya que pasó de cuatro mil 722.01 pesos en agosto del año pasado a cuatro mil 905.33 pesos en el octavo mes de 2026. De igual forma la variación fue de 0.6 puntos porcentuales por arriba del dato de la inflación general de agosto.

Los productos con precios al alza en el rubro rural fueron la canasta alimentaria con 3.2 por ciento; transporte público, 9.2 por ciento y educación, cultura y recreación, 6.0 por ciento.

En el ámbito urbano fueron los mismos productos, pero con otras variaciones, por ejemplo, la canasta alimentaria se incrementó 4.5 por ciento; el transporte público, 8.4 por ciento y educación, cultura y recreación, 6.1 por ciento anual.

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cehr