Nace bebé con bigote en Ecuador: ¿es real o AI?

Un recién nacido con un aparente bigote se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde las imágenes de su rostro sorprendieron a los usuarios y generaron dudas sobre la autenticidad de la grabación.

El bebé aparece envuelto en una toalla blanca y con una franja de vello oscuro sobre el labio superior, una característica que llamó la atención por su aspecto inusual.

El video comenzó a circular en internet y rápidamente despertó la curiosidad de quienes se preguntaron si se trataba de un caso real o de una imagen modificada digitalmente. Como suele ocurrir con los contenidos que se viralizan, las reacciones fueron desde la sorpresa hasta los comentarios humorísticos.

Sin embargo, la grabación no tardó en generar cuestionamientos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), capaces de modificar fotografías y videos para crear escenas que parecen auténticas.

¿El video del bebé con bigote es real o fue creado con IA?

Las verificaciones publicadas sobre el caso apuntan a que el bigote fue añadido digitalmente. Entre los elementos señalados están ciertas inconsistencias en la apariencia del vello cuando el recién nacido mueve el rostro, lo que sugiere que las imágenes fueron manipuladas.

No obstante, hasta el momento no se ha difundido un análisis forense independiente del archivo original que permita determinar con precisión qué herramienta se utilizó o cómo se realizó la edición.

Por ello, aunque las revisiones disponibles apuntan a una alteración digital, es importante distinguir entre los indicios observados y una comprobación técnica completa del video.

¿Los bebés pueden nacer con vello en el rostro?

Los recién nacidos pueden presentar un vello fino y suave conocido como lanugo, que se desarrolla durante el embarazo. Este puede aparecer en distintas partes del cuerpo, incluido el rostro, y generalmente desaparece antes del nacimiento o durante las primeras semanas de vida.

Sin embargo, este tipo de vello suele ser diferente de un bigote oscuro y definido como el que aparece en las imágenes virales. La presencia de lanugo tampoco permite confirmar que el video sea auténtico.

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MSL