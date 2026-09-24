VIDEO viral de la chica del D1: Empleada pelea con mujer que robaba en tienda

Un nuevo video viral está por todos lados, pues aunque la pelea entre una empleada y una aparente clienta se registró en una tienda D1 de Colombia, las redes sociales han logrado que llegue a otras partes.

Una empleada de una tienda D1 ubicada en Medellín confrontó sin dudarlo ni un segundo a una mujer que se encontraba dentro de la tienda, pues estaba intentando robar dentro del lugar.

El video se hizo viral rápidiamente, pues esta pelea logró desatar varios comentarios en redes sociales, en las que muchos usuarios señalan que “al personal les toca ser cajero, asadores, acomodadores y hasta celadores”.

Pelea en el D1

El video viral de la tienda D1 comienza con dos mujeres discutiendo verbalmente en un tono de voz bastante elevado y molesto, pues la empleada le pide a la mujer que se retre de la tienda.

La clienta; que vestía una playera negra y unos pantalones color beige, reta a la empleada, pues incluso le pregunta “se enamoró?” en tono de burla, lo que no hace más que incrementar el enojo de la mujer del D1.

Video viral de la chica del D1 ı Foto: Redes Sociales

Fue cuestión de segundos para que la empleada del D1 decidiera darle un golpe directo a la cara con el puño cerrado a la mujer de playera negra, quien inmediatamente le lanza con toda su fuerza una botella de agua.

Video viral de la chica del D1 ı Foto: Redes Sociales

Al ver esto, un hombre con ropa negra y gorra blanca le dice a la mujer de playera negra que se retire del lugar, y pese a que quien fue sorprendida robando ya se encuentra retirando sus cosas de las cajas de almacenamiento ubicadas en la entrada, la empleada la sigue.

La pelea entre la empleada del D1 y la mujer señalada por robar continuó en la entrada de la tienda, pues quien vestía aseguraba que ella no era una ladrona, y aseguró que la empleada la ofendió al decirle que no tenía dinero.

Video viral de la chica del D1 ı Foto: Redes Sociales

“La pobre sos vos, piroba” dijo la mujer con playera negra a la empleada del D1 mientras salía de la tienda, y continuó diciéndole lo mismo mientras se alejaba.

Hasta el momento las tiendas D1 no han emitido ningún comunicado sobre el suceso registrado en la tienda de Medellín, por lo que no se sabe si existió alguna sanción hacia la empleada o hacia la mujer que fue señalada por robar.

#CONTUNDENTE. Valiente empleada de Tienda D1 de Medellín expuso su integridad tras confrontar a una mujer que fue sorprendida hurtando en el local. La trabajadora fue fulminante al propinarle un fuerte derechazo en el rostro a la señalda que la agredió con una botella de plástico pic.twitter.com/blwfmG0VkG — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 23, 2026

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