¿Cuándo es el día del Hot Wheels y por qué se regalan a finales de septiembre?

Tienes que comenzar a prepararte, pues después del día de las flores amarillas y de ver las calles inundadas de ramos con este color, ahora viene el día del Hot Wheels, por lo que los autos miniauta ahora serán el actor principal por un día.

En redes sociales las tendencias de regalos han tenido tanta popularidad que poco a poco se están ganando un lugar para una nueva tradición durante cada año, pues los regalos en fechas específicas han pasado de la pantalla a la realidad.

Seguramente a finales de septiembre verás a muchas personas con un ramo un poco peculiar, pues estos en lugar de flores estarán llenos de autos miniatura de la marca Hot Wheels, y serán sus fanáticos quienes ahora publicarán sus regalos en redes sociales.

¿Cuándo es el día del Hot Wheels?

El popular día para regalar uno o varios Hot Wheels comenzó hace no mucho como una tendencia en redes sociales, y a partir de entonces cada 30 de septiembre se acostumbra regalar uno o varios de estos autos miniatura.

Este día es ideal para dar espacio a la creatividad y el amor, pues mientras la mayoría buscan regalar varios de estos vehículos miniatura en forma de ramo, algunas personas aprovechan para dar uno más especial en un tamaño más grande.

Las parejas buscan demostrar su afecto por medio de regalos un poco más pensados, por lo que si sabes cuál es la pieza que falta en su colección, o cuál es la que siempre ha querido tener esta es la fecha indicada.

Esta tradición que parece la contraparte del día de las flores amarillas para quienes no son tan fanáticos de dar o recibir flores es un espacio ideal para dar un regalo distinto, divertido e incluso nostálgico.

Si quieres estar aún más preparado o preparada para dar un regalo único con Hot Wheels, estos son algunos de los más buscados en 2026:

Ford Mustang GTD : De la línea Super Treasure Hunts (STH), y uno de los más cotizados

Ferrari D40 Competizione : De la línea STH, y uno de los más codiciados dentro de la serie Ferrari

Honda Civic Custom : De la línea STH, y una de las versiones con más demanda.

Porsche 911 Targa Turbo : De la línea Red Line Club (RLC), este logró una gran atención pues cuenta con un número limitado a 5 mil piezas

Modelos deportivos o de competición como el Ferrari Din 206 GT, o el Ferrari 365 GTV4

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