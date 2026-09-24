Llega al Museo Jumex primera exposición de Richard Prince en AL

Richard Prince, uno de los artistas estadounidenses que más ha cuestionado la manera en que miramos y damos valor a las imágenes, llega al Museo Jumex con su primera gran exposición en América Latina. Más de 140 obras, entre las que se incluyen fotografías, pinturas, esculturas, impresiones digitales y serigrafías, recorren cinco décadas de trabajo de este prolífico creador.

Richard Prince: Cuéntamelo todo abarca desde sus primeras investigaciones hasta algunas piezas recientes. El recorrido permite reconocer una constante en la producción del artista: su interés por aquellos objetos y símbolos que la sociedad consume y por los significados que construimos alrededor de ellos.

Con la dirección del propio artista y de Kit Hammonds, curador en jefe del Museo Jumex, el montaje tiene como ejes Cowboys (Vaqueros) y Jokes (Chistes), dos series que comenzaron a desarrollarse a principios de los años 80 y que permiten entrar a dos territorios aparentemente distintos: el imaginario estadounidense construido alrededor de la publicidad y sus promesas, y el humor como una herramienta para acercarse a asuntos incómodos.

El Tip: EN JOKES, el artista trabajó con bromas de estilo rápido y neurótico; algunas las colocó en lienzos monocromáticos.

“Esta exposición es la visión de Richard junto con el equipo del museo, él decidió enfocarse en estas dos series, dos áreas de su práctica que emergieron en su carrera en paralelo y que en-

globan la pintura y la fotografía”, contó Kit Hammonds a La Razón después del recorrido por la muestra.

En las salas, parte del imaginario popular de Estados Unidos es la puerta de entrada a un universo en el que Prince ha encontrado inspiración: vaqueros, rockeros, enfermeras y automóviles de carretera aparecen una y otra vez, convertidos en motivos que hablan de deseo, juventud, consumo y masculinidad.

UNTITLED, 2017-2018. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

“Su obra juega entre dos valores y eso es algo importante; él habla sobre un tipo de cultura bipolar, tenemos la cultura comercial, que presenta un tipo de imagen particular, pero también usa material de la cultura popular y ninguna tiene más valor que otra, sino que existen en paralelo”, dijo el curador en jefe.

Las obras proceden de colecciones públicas y privadas, entre ellas el Los Angeles County Museum of Art (LACMA), el Museum of Contemporary Art, Los Angeles (MOCA) y el Art Institute of Chicago, además de la Colección Jumex.

La publicidad, que ocupa un lugar fundamental en la exhibición, parte de imágenes diseñadas para seducir: cuerpos, estilo de vida, productos y personajes que prometen felicidad o éxito. El llamado “sueño americano” aparece como una aspiración y, a la vez, como una construcción visual alimentada durante décadas por los medios.

Una de las piezas que llama particularmente la atención es el automóvil situado en el centro de la sala. La escultura permite descubrir una de las dimensiones menos conocidas de su producción.

“Su práctica escultórica es menos célebre. El automóvil toca temas similares a los vaqueros, representa masculinidad, poder, libertad, la cultura de Hollywood”, comentó el curador en jefe.

De esa fascinación por imágenes que todos conocemos, parte otro de los aspectos más controvertidos y determinantes de su trayectoria: la apropiación y la refotografía.

UNTITLED (Cowboy) 1997-1998. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

El artista neoyorquino es reconocido precisamente por haber convertido este procedimiento en algo central de su práctica. Eliminando referencias comerciales, Prince desplazó el contexto original de imágenes para evidenciar cómo la publicidad construye ideas de deseo, consumo y estatus.

Cowboys es uno de los ejemplos más conocidos. Para realizar la serie, el creador recurrió a los anuncios de cigarrillos Marlboro. “Prince fue el primer artista en tomar una fotografía de otro y presentarla como su propia obra, es pertinente por las cuestiones actuales en que cualquier persona puede generar una imagen con herramientas tecnológicas, pero él ha investigado las líneas de autenticidad y siempre es válido que se hable de este tema, que en su momento era algo nuevo”, detalló Kit Hammonds.

La pregunta resulta especialmente actual en un momento en que la Inteligencia Artificial ha difuminado la frontera entre creación, reproducción y apropiación de imágenes. La muestra estará disponible del 26 de septiembre de 2026 al 7 de febrero de 2027.