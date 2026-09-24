Umbrales, un renacer con violín eléctrico y danza

La coreografía Umbrales explora el renacimiento, cómo volver a uno mismo y trascender, no sólo a partir de la fusión de la danza butoh y contemporánea, sino de un dispositivo escénico que evoca a los templos monumentales y de la música en vivo interpretada con violín eléctrico. La interdisciplina es su esencia para ir traspasando entre la luz y la sombra.

“Esta pieza escénica viene de un momento de crisis existencial que viví desde antes de la pandemia, a raíz de un momento personal muy fuerte”, compartió a La Razón Anayansi Díaz Gómez, quien junto con Dionisia Fandiño, dirige Umbrales, pieza que construye un recorrido a través de cinco estados de transición en los que están presentes la luz y la oscuridad, la razón y el instinto, la ternura y el deseo, la calma y el descontrol y la vulnerabilidad y la rabia.

Cada umbral está representado por un bailarín que al mismo tiempo aporta su lenguaje dancístico. Están Espartaco Martínez (referente del butoh), José Ángel Rochin, Karen Vilchis, Rosa Villanueva y Yaroslav Villafuerte, cuyos personajes están interconectados.

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“Estamos exprimiendo el conocimiento de Espartaco Martínez en el butoh, pero también lo integramos al lenguaje de los bailarines, de la danza contemporánea. Se hizo una simbiosis”, destacó Dionisia Fandiño, quien hizo una propuesta de movimiento a la que cada intérprete aportó a partir de la improvisación y experimentación.

En Umbrales la música es crucial, la banda sonora fue compuesta por Emri Faza y hay una creación de Andrea Sarahí que es interpretada en vivo con un violín eléctrico por la instrumentista Dirén Checa, quien dentro de la pieza se convierte en otro personaje.

“Es algo emocionante para mí, porque es una vez más salirme de mi zona de confort. Tengo que estar en el escenario con un violín eléctrico rodeada de bailarines y estar consciente del movimiento que está sucediendo. La persona violinista es un personaje, el verdadero yo”, contó a este diario Dirén Checa, quien en una parte del montaje toca la pieza mientras sube una rampa, lo cual representa un reto. El violín, en esta puesta, “representa la luz, hacia donde queremos ir”.

Dirén Checa describió que la música es muy experimental, “con momentos muy intensos, pero también de una belleza deslumbrante. La música electrónica es impresionante, poderosa”.

Umbrales se presenta desde hoy y hasta el 27 de septiembre en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Umbrales

Cuándo: del 24 al 27 de septiembre

Dónde: Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart

Horarios: jueves y viernes 20:00 horas, sábado 19:00 y domingo 18:00

Localidades: $180