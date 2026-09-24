Sala Nezahualcóyotl, recobra su esplendor tras rehabilitación

La Sala Nezahualcóyotl, considerada una de las más importantes y con mejor acústica de América Latina, llegará a su 50 aniversario recuperando su esplendor tras una profunda rehabilitación.

Se modernizaron luminarias, tanto en el escenario como en el vestíbulo del recinto, la sala de ensayos y camerinos tienen una mejor acústica; se restauraron puertas, se mejoraron butacas y espacios, como taquillas y baños, además de la habilitación de 34 lugares para personas en sillas de ruedas, constató ayer La Razón en un recorrido.

La sala de ensayos se renovó completamente. ı Foto: David Patricio|La Razón

Será el próximo sábado cuando, después de cinco meses de estar cerrada, reabra con el concierto OFUNAM 90 Aniversario, que contará con el violonchelista Mischa Maisky como solista.

“Es un momento especial para nosotros. Hemos conseguido el sueño de rehabilitar nuestra maravillosa sala que, tras 50 años de existencia, necesitaba este trabajo a fondo”, destacó ayer en conferencia de prensa Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM.

El proyecto, que ha implicado varias etapas, ya se encuentra en la recta final, resta la rehabilitación del Edificio de Orquestas, al que se le añadirá un piso. Además, ahí se renovarán camerinos y la sala de ensayos; habrá un nuevo espacio para el acervo de partituras que resguarda el inmueble. Se prevé que para 2027 concluya, se detalló.

Se pusieron barandales en la entrada principal. ı Foto: David Patricio|La Razón

En total se invertirán 153 millones de pesos, de los cuales 75 por ciento ya se ha ejercido, informó Guadalupe Mateos, tesorera de la máxima casa de estudios. La intervención hasta ahora ha implicado ocho mil 500 metros cuadrados.

Desde el vestíbulo, los visitantes apreciarán la renovación: la mejora de iluminación para aprovechar al máximo la luz natural, el nuevo barandal que está en la entrada del recinto, la rehabilitación de la marimba de madera que está en el techo, el mantenimiento mayor que se le dio a los candelabros y los pisos que se pulieron. Al igual que la mejora de los baños y un elevador más confortable, detalló en el recorrido Mario Alberto Ugalde, director de Conservación de la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM.

Originalmente, el Edificio de Orquestas se pensó sólo para la OFUNAM, pero ahora alberga tres grupos, por lo que se requiere más espacio para los músicos. ı Foto: David Patricio|La Razón

Dentro, entre los cambios más importantes destaca la iluminación escénica, la cual ahora es de última tecnología, led, que permite un ahorro de 50 por ciento de energía eléctrica. Implicó más de 20 kilómetros de cable.

Asimismo, se rehabilitaron los lambrines de madera de cedro que tienen propiedades acústicas. Se retiraron tintas que había de diferentes tonos hasta encontrar la madera viva, con el fin de aplicar procedimientos de productos antitermitas y retardantes de fuego.

“Había algunos elementos que estaban dañados. Originalmente estaban considerados sólo los del escenario, pero vimos la oportunidad de hacer los de planta baja; nos va a quedar pendiente la planta alta”, explicó, y agregó que se cambió la duela en el escenario y en el primer piso.

Se añadieron espacios para personas con discapacidad, cumpliendo con normas internacionales; se retapizaron las 800 butacas del primer piso, se añadieron barandales y luces de apoyo para el público. Mejoró el aire acondicionado.

TAMBIÉN se mejoró la acústica en el pasillo de los camerinos ı Foto: David Patricio|La Razón

Mientras tanto, en los camerinos, el pasillo ahora tiene un colchón acústico para que se reduzca la contaminación sonora; y se mejoró la sala de calentamiento. En lugar de plafón, ahora tiene difusores acústicos.

Por su parte, el área de ensayos ya no tiene alfombra, sino piso flotado para aislar la humedad y la vibración. Y el plafón reticular de yeso se cambió por difusores con una geometría hexagonal; también se hizo un cuarto de equipos complementario. “Se puede estar ensayando y puede estar la orquesta allá arriba sin problema”, se explicó.

Uno de los grandes desafíos fue la parte hidráulica, que en algunos casos implicó excavaciones de hasta seis metros de profundidad para encontrar las tuberías dañadas.

Los trabajos de modernización y rehabilitación estuvieron a cargo del arquitecto Fernando Tepichín Jasso, director de proyectos de la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM. Contó con la asesoría de Eduardo Saad Eljure, quien estuvo involucrado en la construcción de la sala hace 50 años.

Ruta del dinero

Cómo se han ejercido los recursos.

42 Por ciento, licitaciones públicas

33 Por ciento, invitaciones restringidas

25 Por ciento, adjudicaciones directas

