Lewis Hamilton sufre con su monoplaza y abandona el GP de España en las primeras vueltas

El primer piloto en decir adió al Gran Premio de España fue el multicampeón de F1 Lewis Hamilton. El volante inglés había tenido un gran inicio en la carrera al conseguir la tercera posición de la parrilla, pero un problema en los frenos fue lo que sacó de la carrera al piloto de Ferrari.

Lewis Hamilton había peleado la tercera posición de la parrilla al comentar en su radio que Max Verstappen debía de devolverla, el neerlandés lo hizo, pero en la siguiente vuelta empezaron los problemas en los frenos para el piloto de Ferrari, quien en una curva se fue de largo pero evitó el choque con el muro.

📻 "I can barely stop the car"



Lewis Hamilton has now been called into the pits due to his brake problem, and he retires from the race ❌ #F1 #SpanishGP | LAP 7/57 pic.twitter.com/MMDosAY7xp — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Lewis Hamilton perderá terreno en la pelea por el campeonato

Lewis Hamilton está teniendo una gran temporada con Ferrari en la Fórmula 1, pero el abandono del inglés en Madring puede complicar su panorama en el Campeonato de Pilotos al perder algunos puntos vitales por el segundo puesto.

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George Russell tiene 201 unidades en la tabla general y Lewis Hamilton 191 puntos, una diferencia que será mayor después de la carrera en Madrid, ya que el volante de Ferrari no sumará este fin de semana y su compatriota lo más seguro es que termine entre los primeros cinco lugares.

Otro punto importante es que si Charles Leclerc llega a ganar el Gran Premio de España, podría quitar a Lewis Hamilton del tercer puesto y mandarlo hasta el cuarto, todo por un problema en los frenos desde el inicio de la contienda en el circuito de Madring.

DCO