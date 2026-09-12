Lando Norris toma la pole del Gran Premio de España de F1 en Madring; Checo Pérez saldrá 19

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, se llevó la pole del Gran Premio de España de Fórmula 1 en su nueva etapa, aprovechó sus últimos segundos en la Q3 y terminó por ser el más rápido en Madring. El mexicano Checo Pérez saldrá en posición 19.

El GP de España regresa a la región de Madrid por primera vez en 45 años. Se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997. Barcelona estuvo acogiendo carreras en España en los últimos años, pero es el turno de Madring, que firmó un contrato con la Fórmula 1 hasta 2035.

El circuito Madring, de 5,4 kilómetros, y que es la pista que más recientemente se incorporó al calendario de la F1 después del debut de Las Vegas en 2023, ha estado dando a los pilotos muy poco margen de error e incluso ya provocó un accidente en F2, al piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak.

TOP de salida del Gran Premio de España de F1

Lando Norris

Kimi Antonelli

Max Verstappen

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

George Russell

Oscar Piastri

Liam Lawson

Franco Colapinto

Arvid Lindblad

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