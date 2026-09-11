¡Terror en Madrid! Terrible choque en el GP de España deja un coche en llamas; los VIDEOS son muy fuertes

El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak sufre un duro accidente en la primera práctica de la F2 en el GP de Madrid

El Gran Premio de Madrid ha dado mucho de qué hablar y no precisamente por cosas buenas, pues en la Fórmula 2 (F2) el piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak chocó contra las barreras de contención en la curva 19 durante la primera práctica y su coche terminó envuelto en llamas.

Afortunadamente Tasanapol Inthraphuvasak pudo salir del coche a tiempo y por su propio pie, así que los daños solamente fueron materiales. Cuando Inthraphuvasak se alejó de la escena el monoplaza quedó prendido y los elementos del circuito empezaron a trabajar para apagar el incendio.

🔥 ¡ARDE UN COCHE EN MADRING!



💥Tasanapol Inthraphuvasak se va al muro en los Libres de F2



Empezamos bien...#SpanishGP 🇪🇸pic.twitter.com/G4DzWI1Dzj — Nachez (@Nachez98) September 11, 2026

El incidente del volante tailandés generó una bandera roja y detuvo la carrera por media hora. Comisarios y bomberos ingresaron al lugar para extinguir el fuego.

Aforo completo para el regreso del GP de España a Madrid

Los organizadores informaron que las entradas se agotaron para el fin de semana de carrera, con una asistencia estimada de 350.000 personas al evento a lo largo de los tres días de competición. Aproximadamente el 60% eran de España y el 40% del extranjero. La lista de visitantes estuvo encabezada por aficionados de Gran Bretaña, Estados Unidos y México.

El Gran Premio de España regresa a la región de Madrid por primera vez en 45 años. El Gran Premio de España se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997. Madring firmó un contrato con la F1 hasta 2035.

Los organizadores señalaron que los equipos ya estaban descargando el equipamiento y que los garajes se estaban preparando, mientras las gradas recibían los últimos trabajos de limpieza. El primer día de actividad en pista será el viernes, con dos sesiones de entrenamientos. La clasificación será el sábado y la carrera a 57 vueltas, el domingo.

aar