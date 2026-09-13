Raúl Jiménez, de último minuto, marca un GOLAZO para darle la victoria a los Wolves

Raúl Jiménez desató la locura de la afición de los Wolves que realizó el viaje hasta el Bramall Lane al marcar el único gol del partido ante el Sheffield United en el minuto 90 para que el conjunto de Wolverhampton llegara a 11 puntos en el torneo de segunda división de Inglaterra.

El delantero mexicano estuvo en el lugar indicado en el momento correcto. El Lobo de Tepeji apareció en el segundo poste de la portería rival para empujar el balón que Tommy Doyle intentó rematar pero sin éxito, así que el mexicano con el marco abierto mandó a guardar la de gajos par cerrar una victoria cardíaca.

Raúl es el novio perfecto. El que llega siempre a tiempo a la cita. Gracias por hoy y por siempre.🐺❤️🇲🇽 pic.twitter.com/MKJsmBYHyu — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 13, 2026

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en la temporada con los Wolves?

Raúl Jiménez volvió con los Wolves después de su paso por el Fulham y de recuperarse de una lesión que lo alejó de las canchas durante bastante tiempo por la fractura de cráneo que tuvo tras un cabezazo de David Luiz.

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De momento, el delantero mexicano lleva tres goles en la campaña con el Wolverhampton, uno ante el Blackburn, uno más contra el Stoke City y el último este domingo frente al Sheffield United, el cual dio una importante victoria para que los Wolves sigan en la parte alta de la tabla de la Championship.

El siguiente partido será uno de los más importantes de los Wolves en la temporada, ya que se medirán ante el Everton en en la EFL Cup para buscar su pase a la Ronda 4 del torneo de copa de Inglaterra, así que será importante una victoria por parte del club de Raúl Jiménez.

DCO