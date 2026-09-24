Día del novio en México: ¿Por qué se celebra el 3 de octubre?

En México hay distintas fechas establecidas para conmemorar acontecimientos históricos o algunos incluso relacionados con a religión; sin embargo, el 3 de octubre es algo distinto, pues en este día surge una tradición proveniente de las redes sociales.

El 3 de octubre fue nombrado como el día del novio, y esta fecha no solamente se celebra dentro de México, sino que las personas también muestran su afecto a sus novios en otros países.

A diferencia de muchas tradiciones y fechas especiales, el 3 de octubre comenzó a celebrarse el día del novio a partir del 2014 gracias a las redes sociales, pero en esta ocasión la celebración surgió de distinta forma.

¿Por qué se celebra el Día del novio?

Muchas de las tendencias que han nacido en redes sociales como Instagram o Tik Tok se han replicado varios años y se han logrado ganar un lugar como una fecha especial para dar regalos específicos o incluso una tradición.

El día de las flores amarillas y el día para regalar Hot Wheels son un claro ejemplo de esto, pues luego de ganar viralidad se han ganado un lugar en la memoria de quienes quieren dar estos regalos año con año.

Sin embargo, el Día del novio surgió de una manera distinta, pues esta tendencia nació en Twitter (ahora X), red social en la que se utilizó la etiqueta #NationalBoyfriendDay (#DíaNacionaldelNovio) en Estados Unidos.

En cuestión de dos años alcanzó una gran popularidad, por lo que incluso diez años después ya es una fecha en la que muchas personas deciden darle regalos a sus novios para recordarles lo especial que son.

El 3 de octubre es un día que puedes regalar cualquier cosa que te resulte especial para tu novio, o incluso puedes armar un plan para que ambos puedan disfrutar un momento especial juntos y seguir recolectando recuerdos.

Posiblemente en tus redes sociales no solamente veas este 3 de octubre los regalos que tus amistades o familiares recibieron, sino que tal vez logres ver a algunas personas hacer homenaje a la película Chicas pesadas.

Esto se debe a que el 3 de octubre muchas personas deciden vestirse de rosa incuso aunque no sea miércoles, pues esta es una fecha que menciona Cady a Aaron cuando le pregunta la fecha.

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