¿A qué hora y qué día de la semana fue el 9/11?

Una mañana tranquila en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, se convirtió en pesadilla cuando dos aviones impactaron contra la Torre 1 y Torre 2 del World Trade Center, uno más en el Pentágono y, otro, en un terreno en Shanksville, Pennsylvania. El atentado, el primer gran ataque del siglo XXI, ocurrió en un día laborable, con decenas de miles de trabajadores haciendo sus labores diarias en las oficinas de las Torres Gemelas.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, conocidos como 11-S o 9/11, fueron, para muchos, el momento que cambió el mundo de la historia contemporánea. Como consecuencia iniciaron las intervenciones estadounidenses en Afganistán e Iraq (que desestabilizaron Oriente Medio), se creó el temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), entre otros hechos que siguen vigentes.
Sin embargo, uno de los asuntos más escalofriantes del 11-S es su terrible costo de vidas humanas: casi tres mil personas perdieron la vida tan solo ese día y la identificación de muertos, o nuevos casos de personas con trastornos o enfermedades, sigue hasta el día de hoy, más de dos décadas después.
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El conteo de muertes no podría haber sido menor: en el complejo World Trade Center de Nueva York, epicentro financiero y comercial de Estados Unidos, trabajan unas 50 mil personas, mientras que unas 200 mil transitaban diariamente por sus inmediaciones. El 11 de septiembre de 2001 fue un día laboral.
¿Qué día de la semana y a qué hora fue el ataque del 11 de septiembre de 2001?
Los atentados del 11-S consistieron en el secuestro de cuatro aviones por parte de una célula terrorista perteneciente a la organización Al-Qaeda.
Dos aviones impactaron contras las Torres Gemelas, provocando el derrumbe de todo el complejo World Trade Center; uno más impactó contra el Pentágono y, un cuarto, se estrelló en un terreno baldío en Pennsylvania. Se especula que este último, el vuelo United 93, iba contra el Capitolio y que fue impedido por los pasajeros, o bien que fue derribado por las fuerzas estadounidenses.
El ataque ocurrió un día martes, y el primer avión impactó contra la Torre 1 del World Trade Center exactamente a las 08:46 horas con 40 segundos, en la hora local de Nueva York (EDT).
La cronología completa fue esta:
- 8:46 a. m.: American Airlines Flight 11, secuestrado por cinco integrantes de al-Qaeda, impactó la Torre Norte (WTC 1) entre los pisos 93 y 99
- 9:03:11 a. m. aproximadamente: United Airlines Flight 175 impactó la Torre Sur (WTC 2) entre los pisos 77 y 85. NIST redondea la hora a 9:02 a. m.
- 9:37 a. m.: American Airlines Flight 77 impactó el Pentágono
- 9:59 a. m.: cayó la Torre Sur
- 10:03 a. m.: United Airlines Flight 93 se estrelló en Pensilvania
- 10:28 a. m.: cayó la Torre Norte
Miles de personas perdieron la vida ese día, entre quienes se encontraban en las Torres, quienes se lanzaron al vacío para evitar una muerte dolorosa, quienes trabajaban en el Pentágono y quienes viajaban en los aviones.
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