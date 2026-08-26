ICE arresta a casi 50 mil en julio, la cifra más alta desde el regreso de Trump

La gestión de Markwayne Mullin se ha visto empañada por varios tiroteos mortales de inmigrantes en encuentros con agentes del ICE.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 49 mil 571 personas en julio, la cifra mensual más alta durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos gubernamentales analizados por The Associated Press.

El registro representa un aumento de 15 por ciento frente a las 43 mil 21 detenciones de junio y de 70 por ciento respecto de las 29 mil 241 de febrero, después de las redadas en Minnesota. El repunte muestra que la administración mantiene su agenda de deportaciones masivas con tácticas menos visibles.

En las últimas semanas, agentes del ICE detuvieron a personas durante controles de tráfico, recurrido a policías estatales y locales para tareas migratorias y arrestado a haitianos a quienes se retiraron protecciones contra la deportación.

En ese sentido, Mark Krikorian, del Center for Immigration Studies, dijo que el gobierno no abandonó sus acciones. “Cambiaron las tácticas y, si acaso, están siendo más efectivos”.

Antes de la toma de posesión de Donald Trump, los arrestos rondaban los ocho mil mensuales. En diciembre superaron los 40 mil 177, tras la flexibilización de las reglas de arresto, según registros de la Ley de Libertad de Información.

Tras dos tiroteos mortales en Minnesota en enero pasado, las detenciones cayeron en febrero; después de meses de estabilidad, subieron en junio y alcanzaron su máximo en julio.

Texas y Florida concentraron casi 20 mil detenciones. Ambos estados han recurrido con fuerza a los acuerdos 287(g), que permiten a policías y autoridades estatales y locales asumir funciones migratorias federales. El ICE también contrató a 12 mil nuevos oficiales de deportación y agentes de investigación.

En tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió mantener al ICE fuera de los titulares. Con su antecesora, Kristi Noem, los operativos tenían mayor exposición y se concentraban en Chicago, Los Ángeles y Minneapolis; algunos, encabezados por Greg Bovino, fueron difundidos con imágenes de persecuciones y descensos en rappel. Mark Krikorian consideró que esas tácticas provocaban rechazo incluso entre quienes apoyaban aplicar las leyes migratorias.

CONTROLES VIALES. La periodista de Utahlozanos, Patricia Quiñonez, que cubre a la comunidad inmigrante venezolana en Utah, afirmó que los arrestos durante controles de tráfico aumentaron drásticamente. Explicó que una revisión puede comenzar por conducir sin licencia, portar placas vencidas o tener ventanas más polarizadas de lo permitido.

“Te paran por cualquier motivo: por ejemplo, no tienes licencia de conducir, las placas de tu vehículo están vencidas, tus ventanas están más polarizadas de lo permitido. Se aprovechan de la situación y preguntan sobre inmigración”.

La periodista señaló que entre los arrestados hay personas con permisos de trabajo válidos y solicitudes de asilo pendientes. Patricia Quiñonez considera que algunas son blanco por su raza.

Mientras tanto, Nueva York aprobó ayer una ley que prohíbe la cooperación entre policías locales y el ICE en casos migratorios civiles.

La gobernadora Kathy Hochul dijo que busca impedir que los agentes sean utilizados para cumplir las cuotas de deportación del magnate.

Con la ley “Policía local, crímenes locales”, el ICE no podrá utilizar corporaciones municipales para ejecutar su agenda migratoria, salvo cuando exista un delito real. La gobernadora afirmó que las policías deben atender delitos dentro de sus comunidades.

El jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, afirmó que desde que comenzó su carrera en 1994, el cuerpo que dirige nunca se dedicó a casos migratorios civiles. Cuestionó los acuerdos 287(g) cuando, según él y otros policías, el crimen disminuyó en sus localidades.

Brendan Cox advirtió: “Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan… todos estamos menos seguros”.

Kathy Hochul señaló que la ley ha prevalecido en tribunales frente a demandas locales y aseguró que 60 de los 62 condados la cumplen. Una excepción es Nassau, zona con antecedentes de violencia de pandillas y numerosos votantes republicanos. Su líder político, Bruce Blakeman, busca reemplazar a Hochul como gobernador y ya recibió el respaldo de Donald Trump.

PROYECTO DEL MURO. Estados Unidos informó el martes que avanza con un proyecto para construir 100 kilómetros de muro en la frontera de Arizona con México, pese a la oposición de la Nación Tohono O’odham, que sostiene que la obra atraviesa una zona sagrada.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, informó que el proyecto Tucson 5 volvió a ponerse en marcha para cerrar uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste, zona ligada al trasiego de drogas, muertes de migrantes y actividades de cárteles.

El anuncio ocurrió después de que un juez federal en California rechazó la solicitud de la Nación Tohono O’odham para bloquear temporalmente la construcción en su reserva del sur de Arizona. El juez determinó que la tribu no demostró que las obras reducirían ilegalmente su reserva ni que constituirían una invasión federal, como sostiene en una demanda presentada en junio.

La congresista demócrata Adelita Grijalva, junto con otros tres representantes, pidió a los departamentos de Seguridad Nacional e Interior suspender los trabajos hasta que exista una consulta significativa con la Nación Tohono O’odham.