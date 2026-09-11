EU conmemora 25 aniversario de ataques del 11-S: ‘Nunca olvidaremos, por eso luchamos hoy’, dice Trump

Familiares de las víctimas del 11-S rodean el monumento colocado en la Zona Cero del ataque, en Nueva York, a 25 años del atentado.

Autoridades, familiares y ciudadanos estadounidenses realizaron este viernes 11 de septiembre una gran ceremonia para conmemorar el aniversario 25 de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono de 2001, hechos que, según el presidente Donald Trump, “nunca olvidaremos” y justifican las luchas de hoy, entre ellas contra Irán.

Las conmemoraciones se realizaron principalmente en Nueva York (epicentro principal de los ataques de 2001), el Pentágono y Shanksville, además de actos en otras ciudades de Estados Unidos.

De izq. a der., el expresidente Joe Biden; el exgobernador de Nueva York George Pataki; el expresidente George W. Bush y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg asisten a la ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. ı Foto: The Associated Press

En Nueva York, familiares de las víctimas, el vicepresidente JD Vance y los cuatro expresidentes estadounidenses vivos (Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton) participaron en la ceremonia de la Zona Cero.

Durante la ceremonia, que comenzó a las 08:46 de la mañana (local), hora en que impactó el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, se leyeron los nombres de las dos mil 977 personas que murieron el 11 de septiembre de 2001, además de las seis víctimas del atentado contra el World Trade Center de 1993, considerado antecedente directo de este episodio.

Familiares de las víctimas del 11-S ponen flores en los nombres de las víctimas en el monumento ubicado en la Zona Cero. ı Foto: The Associated Press

Además, por primera vez se incluyó un minuto de silencio dedicado a las víctimas que perdieron la vida posteriormente debido a enfermedades relacionadas con la exposición al polvo tóxico generado por el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, momento culmen del ataque.

No olvidamos, por eso luchamos hoy contra el terrorismo: Trump; vincula 11-S con lucha contra Irán

En una ceremonia en el Pentágono, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó un mensaje en conmemoración por las víctimas y por quienes dieron su vida rescatando a los afectados por los atentados.

Autoridades aseguran que nunca se olvidará a las víctimas del 11-S. ı Foto: The Associated Press

Trump aseguró que Estados Unidos no olvidará a las víctimas, y que, por ello, ahora continúa la lucha contra el “principal patrocinador de terrorismo del mundo”, en referencia a Irán, su rival en guerra desde febrero de este año.

“Estados Unidos no tiene otra opción; solo puede haber una cosa: la victoria”, expresó Trump.

En el mismo sentido se expresó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se refirió al 11-S como uno de los días “más oscuros de la historia de Estados Unidos”, pero aseguró que el país está ahora más fuerte y sigue luchando contra los promotores del terrorismo.

“La lucha contra el mal continuó y continúa ahora”, expresó Hegseth.

I was proud to begin this day of remembrance alongside @FDNY Commissioner Bonsignore @FDNYFC by laying a wreath at the foot of the Firemen’s Memorial. For more than a century, this monument has honored the heroes who risk their lives to keep us safe.



During the horrific terror… pic.twitter.com/UmjZfkfbiL — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 11, 2026

Finalmente, el alcalde de Nueva York, Zohan Mandami, expresó que el 11-S fue, además, “el día más oscuro de la historia de la ciudad” y “un acto de terror horrendo”.

Lamentó las pérdidas humanas y aseguró que existe una “obligación sagrada” de construir una ciudad digna de quienes perdieron la vida y de los sacrificios realizados.

Con información de Reuters, Europa Press y The Associated Press.

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