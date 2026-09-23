El término looksmaxxing se ha convertido en una de las tendencias más polémicas de redes sociales, especialmente entre jóvenes que buscan mejorar su apariencia física a cualquier costo, aunque pongan en peligro su vida.

En este mundo, el influencer Clavicular es uno de sus principales promotores de esta ideología. Sus métodos han generado debates sobre los riesgos y la influencia de estas prácticas en la salud mental de sus seguidores, pero, lejos de quedar en el olvido, el looksmaxxing crece con fuerza.

¿Qué es looksmaxxing, la tendencia de redes que representa Clavicular?

El looksmaxxing consiste en maximizar el atractivo físico mediante rutinas de cuidado personal, ejercicio y cambios de estilo, pero también incluye métodos extremos como cirugías invasivas, uso de esteroides o dietas peligrosas.

La práctica nació en foros incel en 2010 y se popularizó en TikTok en 2020, con figuras como Clavicular. Esta ideología es mayormente practicada por hombres jóvenes. Además, se resalta la supremacía blanca y la masculinidad hegemónica, por lo que los chicos con rasgos no blancos se esfuerzan por alcanzar características físicas consideradas “bellas”.

El looksmaxxing defiende que la selección sexual de las mujeres se basa principalmente en cualidades físicas externas como la altura y el atractivo facial, mientras la amabilidad y la personalidad se ignoran o incluso provocan el rechazo.

Clavicular tiene un plan completo que sigue la tendencia del looksmaxxing

Clavicular promociona constantemente en sus redes sociales el Clav Ascension, un programa de Glow up, o mejora física, con el que promete cambiar la vida de los jóvenes y volverlos atractivos para las chicas. Este consta de varios pasos, según su sitio web oficial.

Algunos de ellos son el Módulo de Estética Facial (línea de la mandíbula, zona de los ojos, tercios faciales), La hoja de ruta de la Ascensión a 90 días (plan día a día), Protocolo Dietmaxxing (con tips para mejorar la dieta), Cuidado de la piel + pila de cuidado personal (productos exactos, orden exacto de skincare), Softmaxxing Quick Wins (pelo, cejas, dientes, estilo, coloración).

Cada módulo cuesta entre 250 y 600 dólares que los hombres interesados deben pagar a Clavicular, sin embargo, actualmente no tiene costo, según se indica.

Módulos del plan de glow up de Clavicular ı Foto: Captura de pantalla

Además, para animar a sus seguidores y “comprobar” que su método funciona, el influencer especializado en looksmaxxing comparte fotos del ‘Antes y después’ de quienes han aplicado el Clav Ascension en sus vidas.

Clavicular comparte fotos del 'Antes y después' del 'Clav Ascension' ı Foto: Captura de pantalla

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