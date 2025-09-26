Los incel, víctimas de un sistema patriarcal

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permanece afuera del plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades





El asesinato de un estudiante de 16 años dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur a manos de su compañero de 19, Lex Ashton “N”, reavivó el debate sobre los incels o célibes involuntarios, una subcultura digital asociada a expresiones de misoginia y violencia.

Compañeros del joven lo describieron como callado y con frecuentes ausencias escolares, lo que, para el psicólogo y responsable de prevención de Género y Desarrollo (Gendes), Asociación Civil, Jorge Zetina, este perfil lo hizo “un chico vulnerable”.

“El incel no empieza con un crimen, sino con un chico aislado que se siente invisible… en comunidades digitales encuentra un lenguaje que valida su frustración y la convierte en odio”, explicó el especialista en violencia de género a La Razón.

El experto advirtió que los incel son la expresión moderna de grupos de hombres que se resisten a los avances de luchas por la igualdad y los derechos de las mujeres.

La investigación ¿Qué se necesita para convertirse en un incel? El papel del pensamiento paranoico, la depresión, la ansiedad y los patrones de apego, publicado en la Librería Nacional de Medicina, del Gobierno estadounidense, indica que estos grupos misóginos son integrados por hombres, la mayoría joven.

Entre las características incel están que estos varones piensan que las mujeres los rechazan por elegir a otros con más estatus, dinero o atractivo, lo que se traduce en una frustración, resentimiento y discursos misóginos que comparten en chats de Facebook, Telegram, Reddit y 4chan.

El psicólogo advirtió que este fenómeno empieza a echar raíces en México y urge que autoridades, familias y escuelas trabajen de manera coordinada para prevenirlo.

Jorge Zetina dijo que ni la censura de foros incel ni la criminalización directa son soluciones y que la alternativa está en fortalecer la educación emocional y ofrecer nuevas formas de entender la masculinidad.

“Se trata de que los varones puedan hablar de sus emociones sin miedo. Si dejamos que Internet sea el único lugar donde encuentren respuestas, estamos regalando a los jóvenes a una narrativa violenta”, advirtió el especialista.